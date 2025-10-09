Jonas De Roeck (ex-Antwerp et Anderlecht) en route pour... Bruges ?

Jonas De Roeck (ex-Antwerp et Anderlecht) en route pour... Bruges ?
Photo: © photonews

Jonas De Roeck est sans emploi depuis environ sept mois, après son licenciement du Royal Antwerp FC. Il semble désormais en route vers un nouveau défi, puisqu'il pourrait bien devenir le successeur de Tim Wolf à la tête du Club NXT.

Le Club de Bruges avait choisi cette saison Tim Wolf comme nouvel entraîneur de son équipe espoirs, le Club NXT. Malgré deux victoires en Youth League, un triste bilan de 3 sur 24 – sans la moindre victoire – en Challenger Pro League a suffi pour le pousser vers la sortie.

Le Club NXT, avec 3 points sur 24, se retrouve en bas du classement de la CPL

Le club est donc à la recherche d’un successeur. Selon nos informations et celles du Nieuwsblad, Jonas De Roeck figure parmi les candidats envisagés. Libre depuis son licenciement à l’Antwerp en mars, il semble être le profil idéal pour remettre le Club NXT sur les rails.

De Roeck, entraîneur depuis une dizaine d’années, a déjà accumulé de l’expérience à Lyra, Berchem, Saint-Trond, Anderlecht (adjoint) et Westerlo

L'objectif du Club de Bruges

Chez les Mauves, il avait dirigé les Futures avant de devenir adjoint de Vincent Kompany, Frank Vercauteren et Fred Rutten.

Le Club de Bruges espère convaincre De Roeck cette semaine et lui faire signer rapidement, afin qu’il profite de la trêve internationale pour remettre l’équipe en ordre avant le déplacement au RWDM le 18 octobre.

0 réaction
