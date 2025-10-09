Marc Brys sur le départ ? Un nouveau challenge pourrait l'attendre

Encore à la tête du Cameroun, Marc Brys suscite l'intérêt de clubs du Golfe. Va-t-il bientôt tourner la page ?

Marc Brys est encore à la tête de la sélection camerounaise. Un petit miracle quand on connaît ses différends avec Samuel Eto’o et les problèmes que ça crée.

Fin juillet, la rumeur de sa démission avait circulé, avant d’être rapidement démentie. Depuis, silence radio autour du technicien belge.

Marc Brys bientôt sur le départ ?

Les choses pourraient toutefois changer. D’après Het Nieuwsblad, Marc Brys attirerait l’attention de clubs en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.

Sur le plan financier, ce serait évidemment une belle opportunité. Surtout, il échapperait à Eto’o, visé par des accusations de fraude et de détournement de fonds, mais toujours en fonction.

Le Cameroun doit disputer deux matchs de qualification pour la Coupe du monde pendant cette trêve internationale. Le Cap-Vert file vers la première place du groupe, et Brys espère finir parmi les meilleurs deuxièmes… avant de tourner la page.