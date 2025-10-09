OFFICIEL : un joueur du Club de Bruges prolonge son contrat

OFFICIEL : un joueur du Club de Bruges prolonge son contrat
Photo: © photonews
Le Club de Bruges continue de miser sur l'avenir. Le gardien de 19 ans Axl De Corte, présent au centre de formation depuis 2018, a prolongé son contrat avec le Club jusqu'en 2028.

Le Club de Bruges a annoncé une bonne nouvelle ce jeudi : un jeune talent du club a prolongé son contrat et restera encore plusieurs années chez les Blauw en Zwart.

Axl De Corte prolonge jusqu’en 2028

"Le gardien Axl De Corte prolonge son contrat avec le Club de Bruges jusqu’en 2028", indique le club. Le portier de 19 ans a débuté sa carrière au KV Malines, avant de rejoindre le centre de formation du Club de Bruges en 2018.

En mai 2022, à seulement 16 ans, il signe son premier contrat professionnel avec le Club. En 2023, De Corte fait ses débuts avec le Club NXT en Challenger Pro League.

Depuis, il a disputé 27 matchs avec le Club NXT U23, participé à 3 rencontres en UEFA Youth League et effectué ses débuts avec les U19 belges en septembre 2024.

Au début de la saison 2025-2026, Axl De Corte a officiellement intégré l’équipe première du Club de Bruges. Il prolonge désormais son contrat jusqu’en 2028.

Le Club de Bruges prépare l’avenir

Le Club continue de parier sur la jeunesse, puisque ces derniers mois, les contrats de Joaquin Seys, Joel Ordóñez, Lynnt Audoor et Nordin Jackers ont également été prolongés jusqu’en 2029. La stratégie est claire : l’avenir se construit dès aujourd’hui.

