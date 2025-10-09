Quatrième du Ballon d'or, aujourd'hui vendeur d'aspirateurs : "J'étais fatigué de m'entraîner tous les jours"

Dans les Nineties, Tomas Brolin faisait fureur avec la sélection suédoise. Mais il vit aujourd'hui un quotidien bien plus paisible, loin du ballon rond.

190 matchs avec Parme, 32 en Premier League avec Crystal Palace, 26 buts en sélection suédoise : Tomas Brolin fait partie de ces noms qui fleurent bon le siècle passé rien qu'à les évoquer. En 1994, il avait hissé la Suède jusqu'à la troisième place de la Coupe du Monde avec trois buts et quatre assists.

Cela lui avait valu de se classer quatrième du Ballon d'or quelques mois plus tard derrière Hristo Stoitchkov, Roberto Baggio et Paolo Maldini. Mais la suite de sa carrière s'est avérée plus compliquée. En 1998, le natif d'Hudiksvall a raccroché les crampons pour se lancer dans une toute autre vie.

Du jour au lendemain, Brolin est devenu vendeur d'aspirateurs : "Honnêtement, j'étais fatigué de m'entraîner tous les jours et j'avais d'autres projets en tête. Un homme m'a abordé. C'était un inventeur étrange. Il m'a proposé son idée d'aspirateur. J'ai été littéralement séduit et j'ai créé une entreprise avec lui", explique-t-il dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport.

En paix avec sa décision

Le monde du football s'était posé des questions : "Tout le monde me disait que 28 ans, c'était trop tôt pour prendre sa retraite, mais je répondais : 'Ça dépend de ce qu'on a fait pendant ces 28 ans'. J'avais accompli beaucoup de choses dans ma carrière. Et la vie est trop courte pour faire des choses ennuyeuses. Je ne fais pas ce que je n'aime pas".

Tomas Brolin suit tout de même encore un club de près : " Je ne rate jamais un match de Parme, car ce club me tient toujours à cœur, mais je ne peux pas dire que je ne pourrais pas vivre sans football".