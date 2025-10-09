Un jeune Diable Rouge révèle pourquoi il n'a pas rejoint Anderlecht, pourtant venu aux nouvelles cet été

Un jeune Diable Rouge révèle pourquoi il n'a pas rejoint Anderlecht, pourtant venu aux nouvelles cet été
Photo: © photonews

Fraîchement arrivé au Stade de Reims sous la forme d'un prêt en provenance de Coventry City, Norman Bassette s'est confié sur ses débuts avec le club champenois, le mercato et la sélection U21.

L'été n'a pas été évident pour lui : "Encore une fois, j’ai vécu un mercato très compliqué. Visiblement, ça commence à devenir une habitude… C’était compliqué, car Coventry m’avait mis à l’écart. Le club voulait me garder, mais Frank Lampard et le staff m’ont fait comprendre qu’ils ne comptaient plus sur moi."

"Du coup, il a fallu se mettre à la recherche d’un nouveau club. Mais le plus important maintenant, c’est que je me sente bien, heureux à Reims et que je puisse jouer au football. Je suis déterminé à faire une bonne saison", poursuit-il au micro du Soir.

Son adaptation dans son nouveau club se passe bien : "Jusqu’ici, tout va bien. Comme vous pouvez le voir, le coach me fait confiance, j’ai du temps de jeu et j’ai pu inscrire mon premier but face à Clermont. Certes, il m’a fallu un petit temps d’adaptation par rapport au championnat et au fait que je n’avais plus joué depuis six mois. C’était un peu compliqué au début. Mais, là, je sens que je reviens bien dans le coup physiquement. Le fait qu’il y ait des Belges dans le groupe, avec Vincent Burlet et Théo Leoni, a aussi facilité mon intégration." 

Un intérêt d'Anderlecht pour Norman Bassette ? 

Le Stade de Reims n'était pas la seule équipe intéressée : "En effet, il y avait plusieurs possibilités, notamment Schalke, Malines et Anderlecht. Mais comme j’avais mis ma priorité sur un club et qu’il ne restait que trois jours de mercato, je n’avais pas envie de prendre le risque de recommencer un processus de négociations et de rater cette occasion."

Il s'apprête à évoluer sous les couleurs de la Belgique avec les U21 lors de cette trêve. Lui qui a déjà connu une sélection avec les Diables Rouges espère un jour retrouver l'équipe première : "Chaque joueur des U21 a l’objectif d’aller avec les A, c’est naturel. Mais il faut prendre étape par étape et ne pas en griller. Aujourd’hui, j’évolue en Ligue 2. Je suis à mon niveau. C’est à moi maintenant de montrer mon potentiel, de concrétiser ma saison avec de belles choses."

