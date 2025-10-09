Un pays africain décroche son billet pour la Coupe du monde 2026

L'Égypte retrouvera la Coupe du monde en 2026 après l'avoir manquée en 2022. Mohamed Salah et ses coéquipiers sont allés chercher la qualification ce mercredi.

Ils se sont imposés sur le score de 0-3 face au Djibouti à Casablanca. Ibrahim Adel a ouvert le score à la 8e minute de jeu avant que la star de Liverpool n’inscrive un doublé (14e et 84e).

Après le Maroc et la Tunisie, l’Égypte est le troisième pays de la zone Afrique à décrocher son billet. C’est la quatrième fois de son histoire que la nation disputera un Mondial (1934, 1990, 2018 et désormais 2026).

L’Égypte s’assure la tête du groupe A. Avec cinq points d’avance sur le Burkina Faso à une journée de la fin des qualifications, plus rien ne peut leur arriver.

Leur dernière rencontre de qualification aura lieu ce dimanche. Les hommes de Hossam Hassan affronteront la Guinée-Bissau à domicile. L’occasion pour les joueurs de faire la fête avec les supporters après la rencontre afin de célébrer leur qualification.

La réaction du président Abdel Fattah al-Sissi

Le président Abdel Fattah al-Sissi a même réagi à cette qualification sur son compte Facebook : "Vous avez rempli de joie le cœur des Égyptiens. Je tiens à adresser mes sincères félicitations aux héros de notre équipe nationale de football à l’occasion de leur qualification méritée pour la Coupe du monde 2026."