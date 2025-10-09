Un transfert qui pourrait coûter cher : la qualification en Ligue des champions a un prix pour l'Union

Solide dans les cages, Kjell Scherpen s'est imposé à l'Union Saint-Gilloise. Ses performances sportives s'accompagnent d'un coût pour le club.

Kjell Scherpen, passé par Brighton & Hove Albion, n’avait disputé qu’un seul match officiel. Depuis son arrivée à l’Union Saint-Gilloise, le gardien néerlandais s’est imposé comme une valeur sûre. En sept rencontres de championnat, il a signé cinq cleansheets, soit une prime totale de 5.000 euros — 1.000 euros par match sans but encaissé.

Les conditions du transfert

Avec son gabarit impressionnant (2,06 m), Scherpen s’est rapidement imposé comme un atout majeur du club bruxellois. Sa présence dans les cages a fait oublier Anthony Moris et apporte une stabilité à la défense.

L’Union a déboursé environ 2 millions d’euros pour le faire venir. Ce montant pourrait grimper selon les performances de l’équipe. D’après Het Nieuwsblad, une prime de 250.000 euros devra être versée à chaque qualification du club pour la phase de Ligue de la Champions League.

Une clause logique et assumée

Cette clause est valable tant que Scherpen est sous contrat avec les Bruxellois. Cette prime sera versée à chaque qualification pour la phase de Ligue de l'Union.

La direction ne s’inquiète pas de cette dépense. La Ligue des Champions rapporte gros, et Scherpen a justifié chaque euro dépensé.