Un transfert qui pourrait coûter cher : la qualification en Ligue des champions a un prix pour l'Union

Un transfert qui pourrait coûter cher : la qualification en Ligue des champions a un prix pour l'Union
Photo: © photonews
Deviens fan de Union SG! 318

Solide dans les cages, Kjell Scherpen s'est imposé à l'Union Saint-Gilloise. Ses performances sportives s'accompagnent d'un coût pour le club.

Kjell Scherpen, passé par Brighton & Hove Albion, n’avait disputé qu’un seul match officiel. Depuis son arrivée à l’Union Saint-Gilloise, le gardien néerlandais s’est imposé comme une valeur sûre. En sept rencontres de championnat, il a signé cinq cleansheets, soit une prime totale de 5.000 euros — 1.000 euros par match sans but encaissé.

Les conditions du transfert

Avec son gabarit impressionnant (2,06 m), Scherpen s’est rapidement imposé comme un atout majeur du club bruxellois. Sa présence dans les cages a fait oublier Anthony Moris et apporte une stabilité à la défense.

L’Union a déboursé environ 2 millions d’euros pour le faire venir. Ce montant pourrait grimper selon les performances de l’équipe. D’après Het Nieuwsblad, une prime de 250.000 euros devra être versée à chaque qualification du club pour la phase de Ligue de la Champions League.

Une clause logique et assumée

Cette clause est valable tant que Scherpen est sous contrat avec les Bruxellois. Cette prime sera versée à chaque qualification pour la phase de Ligue de l'Union.

La direction ne s’inquiète pas de cette dépense. La Ligue des Champions rapporte gros, et Scherpen a justifié chaque euro dépensé.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Union SG
Kjell Scherpen

Plus de news

Gand en rêvait, les Diables l'ont (déjà) fait : une première depuis de longs mois

Gand en rêvait, les Diables l'ont (déjà) fait : une première depuis de longs mois

08:00
Marc Brys sur le départ ? Un nouveau challenge pourrait l'attendre

Marc Brys sur le départ ? Un nouveau challenge pourrait l'attendre

07:40
Les Francs Borains et Seraing persévèrent : la plainte qui pourrait remettre en question la suite de la saison

Les Francs Borains et Seraing persévèrent : la plainte qui pourrait remettre en question la suite de la saison

07:20
L'idée un peu folle qui trotterait dans la tête de Vincent Kompany

L'idée un peu folle qui trotterait dans la tête de Vincent Kompany

07:00
Le rêve mondial s'effondre pour un sélectionneur belge et son équipe

Le rêve mondial s'effondre pour un sélectionneur belge et son équipe

23:00
"Il devait être dans cette sélection" : Philippe Albert tacle la liste de Rudi Garcia

"Il devait être dans cette sélection" : Philippe Albert tacle la liste de Rudi Garcia

22:00
1
Le KV Malines secoué par une mauvaise nouvelle

Le KV Malines secoué par une mauvaise nouvelle

21:41
Premier match réussi : les U17 belges assurent l'essentiel face à la Moldavie

Premier match réussi : les U17 belges assurent l'essentiel face à la Moldavie

22:30
La dernière solution pour sauver Anderlecht ? Une piste radicale évoquée

La dernière solution pour sauver Anderlecht ? Une piste radicale évoquée

21:20
Grosse colère : les supporters carolos prennent une décision choc pour le match contre le RFC Liège

Grosse colère : les supporters carolos prennent une décision choc pour le match contre le RFC Liège

21:00
1
13 ans en Mauve avant le grand départ : "Pour que ma carrière décolle, il fallait que je me mette en danger"

13 ans en Mauve avant le grand départ : "Pour que ma carrière décolle, il fallait que je me mette en danger"

20:40
Seul au sommet : le Club de Bruges loin devant la concurrence en Belgique

Seul au sommet : le Club de Bruges loin devant la concurrence en Belgique

19:33
La destination du moment ? Sergio Conceição a trouvé son nouveau club

La destination du moment ? Sergio Conceição a trouvé son nouveau club

20:30
"Domenico Tedesco a tout gâché" : l'ex-coach des Espoirs règle ses comptes

"Domenico Tedesco a tout gâché" : l'ex-coach des Espoirs règle ses comptes

20:00
1
Le patron du Bayern Munich s'exprime sur l'avenir de Vincent Kompany

Le patron du Bayern Munich s'exprime sur l'avenir de Vincent Kompany

19:00
La grosse erreur du Club de Bruges ? Il y a de la frustration au centre de formation

La grosse erreur du Club de Bruges ? Il y a de la frustration au centre de formation

18:20
Fabio Cannavaro à la tête de l'Ouzbékistan ? Une histoire bien belge...en route vers la Coupe du Monde

Fabio Cannavaro à la tête de l'Ouzbékistan ? Une histoire bien belge...en route vers la Coupe du Monde

18:40
Un pari osé mais gagné : un ancien de Charleroi et de La Gantoise brille avec les U23 de l'Union

Un pari osé mais gagné : un ancien de Charleroi et de La Gantoise brille avec les U23 de l'Union

16:30
Dans la stratosphère : Cristiano Ronaldo devient le premier footballeur milliardaire

Dans la stratosphère : Cristiano Ronaldo devient le premier footballeur milliardaire

18:00
Révélation et Diable sous Tedesco, de retour en Espoirs : "J'ai eu peur de l'échec"

Révélation et Diable sous Tedesco, de retour en Espoirs : "J'ai eu peur de l'échec"

17:30
Pourquoi les Diables Rouges "voyagent" en Belgique : la fédération explique

Pourquoi les Diables Rouges "voyagent" en Belgique : la fédération explique

17:00
2
Naples avait une autre superstar en tête avant d'attirer Kevin De Bruyne

Naples avait une autre superstar en tête avant d'attirer Kevin De Bruyne

16:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/10: Zirkzee

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/10: Zirkzee

14:20
Matias Fernandez-Pardo, Diable Rouge ou international espagnol ? Les détails du dossier

Matias Fernandez-Pardo, Diable Rouge ou international espagnol ? Les détails du dossier

15:30
Le Standard en est fier, Anderlecht dans les précurseurs : comment l'EFC veut façonner le football de demain

Le Standard en est fier, Anderlecht dans les précurseurs : comment l'EFC veut façonner le football de demain

14:40
Mauvaise nouvelle pour l'Angleterre... et Vincent Kompany ? Harry Kane est incertain

Mauvaise nouvelle pour l'Angleterre... et Vincent Kompany ? Harry Kane est incertain

15:00
Un départ hivernal se précise pour un ancien d'Anderlecht, qui rêve de jouer la Coupe du Monde

Un départ hivernal se précise pour un ancien d'Anderlecht, qui rêve de jouer la Coupe du Monde

14:20
Un mauvais souvenir pour les Diables : voici l'arbitre de Belgique-Macédoine du Nord

Un mauvais souvenir pour les Diables : voici l'arbitre de Belgique-Macédoine du Nord

14:00
Le Standard et deux autres clubs de Pro League s'intéressent à un talent de l'académie de Vincent Kompany

Le Standard et deux autres clubs de Pro League s'intéressent à un talent de l'académie de Vincent Kompany

13:00
On ne le reverra pas de sitôt : 9 matchs de suspension pour un joueur des Francs Borains !

On ne le reverra pas de sitôt : 9 matchs de suspension pour un joueur des Francs Borains !

13:30
Anderlecht fixe les règles : voici les conditions pour que Yari Verschaeren et Thorgan Hazard prolongent

Anderlecht fixe les règles : voici les conditions pour que Yari Verschaeren et Thorgan Hazard prolongent

12:40
Prolonger ne signifie pas toujours rester : un géant européen relance la course pour le pilier brugeois

Prolonger ne signifie pas toujours rester : un géant européen relance la course pour le pilier brugeois

12:20
Rayane Bounida absent chez les Diablotins, un signe ? Gill Swerts explique son choix

Rayane Bounida absent chez les Diablotins, un signe ? Gill Swerts explique son choix

12:00
2
Après seulement quatre mois : le "Head of Football" d'un club de Jupiler Pro League prend la porte

Après seulement quatre mois : le "Head of Football" d'un club de Jupiler Pro League prend la porte

11:00
Une minute suffit : comment Axel Witsel pourrait battre un record vieux de 102 ans chez les Diables

Une minute suffit : comment Axel Witsel pourrait battre un record vieux de 102 ans chez les Diables

11:20
3
La prochaine arme d'Anderlecht vient de Philadelphie : la Belgique en passe de perdre un autre binational ?

La prochaine arme d'Anderlecht vient de Philadelphie : la Belgique en passe de perdre un autre binational ?

11:40
2

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 10
La Gantoise La Gantoise 2-1 Charleroi Charleroi
KV Malines KV Malines 1-3 STVV STVV
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Anderlecht Anderlecht 1-0 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
FC Bruges FC Bruges 1-0 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 2-0 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved