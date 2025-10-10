Après une grave blessure et un club en faillite, un ancien joueur de Pro League veut revenir en Belgique

Erdon Daci a connu un parcours particulièrement mouvementé. Après son départ de Westerlo, il a rejoint Deinze, qui a ensuite fait faillite. Puis, au Kazakhstan, il a subi une grave blessure. Aujourd'hui, l'attaquant de 27 ans espère faire son retour en Belgique.

Le parcours d’Erdon Daci a déjà été pour le moins remarqué. L’attaquant avait quitté Westerlo à l’été 2024 pour tenter l’aventure à Deinze. Mais après la faillite du club, il a dû partir.

Il a ensuite rejoint le Zhenis Astana, au Kazakhstan, mais les choses se sont encore compliquées. Après seulement quatre journées, il s’est blessé : "Une nouvelle blessure au genou, survenue lors d’un match de coupe. Le club a immédiatement résilié mon contrat. Je n’avais jamais vécu ça. Mentalement, ça a été très difficile", a-t-il confié au Nieuwsblad.

Erdon Daci (ex-Westerlo, Beveren et Deinze) veut rejouer en Belgique

Depuis, il est sans club. Pourtant, à 27 ans, l’attaquant estime avoir encore beaucoup à donner, même si aucune nouvelle opportunité ne s’est présentée cet été.

"Il y avait pourtant de l’intérêt, y compris depuis la Belgique. Tant en première qu’en deuxième division. Bien sûr que j’aimerais rejouer en Belgique. Je connais le pays, je connais le style de jeu. Sur le plan mental, cela me ferait énormément de bien", explique le Macédonien.

"Est-ce que je peux retrouver mon ancien niveau ? J’y crois sincèrement. Jour après jour, je continuerai à travailler dur pour atteindre cet objectif. Et si je ne trouve pas de solution d’ici janvier ? Alors je me concentrerai sur l’été prochain. Arrêter ? Non, je n’y ai absolument pas encore pensé", conclut Daci.