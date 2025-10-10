Avec deux retours dans le groupe : Anderlecht pulvérise le leader de la D1B en match amical

Avec deux retours dans le groupe : Anderlecht pulvérise le leader de la D1B en match amical
Durant la trêve internationale, de nombreuses équipes de Jupiler Pro League et de Challenger Pro League s'affrontent en matchs amicaux. C'était notamment le cas ce jeudi entre Anderlecht et Beveren.

Ce jeudi, le Sporting d'Anderlecht a disputé un match amical face au SK Beveren, leader incontesté de la Challenger Pro League (27 points sur 27), qui affrontera le Standard fin octobre en 1/16es de finale de la Croky Cup.

Cette rencontre a donné lieu à un large succès des Mauves, qui se sont imposés 6-0. Pourtant, le onze de Besnik Hasi comportait plusieurs changements.

Anderlecht a dû faire sans ses internationaux : César Huerta (Mexique), Ilay Camara (Sénégal), Nilson Angulo (Équateur), Nathan Saliba (Canada), Tristan Degreef (Belgique U21) et Mihajlo Cvetkovic (Serbie U19).

Sans ses internationaux, Anderlecht déroule contre un Beveren remanié

De son côté, le leader de la Challenger Pro League alignait aussi une équipe remaniée afin de donner du temps de jeu à ses habituels remplaçants. Malgré cela, Anderlecht n’a pas faibli et a déroulé son football.

Thorgan Hazard a signé un doublé, Cédric Hatenboer et Samuel Ntanda ont également marqué, tandis que Zoumana Keita faisait son retour. Anderlecht emmagasine ainsi de la confiance avant son déplacement à Saint-Trond, dimanche 19 octobre.

Selon Het Laatste Nieuws, Besnik Hasi a réalisé plusieurs ajustements pour cette rencontre, notamment au niveau du dispositif. Un 3-4-3 a été mis en place, avec Cédric Hatenboer et Nathan De Cat devant Enric Llansana, et Yari Verschaeren en qualité de milieu offensif.

Anderlecht

