DAZN annonce une très mauvaise nouvelle à la Pro League

DAZN est à nouveau dans la tourmente. Le groupe médiatique a informé la Pro League qu'il ne pouvait pas honorer l'accord sur les droits télévisuels, faute d'avoir trouvé une collaboration commercialement viable avec d'autres chaînes.

DAZN a déjà beaucoup fait parler de lui ces derniers temps, et c’est encore le cas aujourd’hui. La plateforme de streaming a annoncé une très mauvaise nouvelle à la Pro League.

Selon Het Laatste Nieuws, DAZN a informé la Pro League qu’il ne pouvait pas respecter l’accord sur les droits médiatiques conclu précédemment. L’entreprise devait en effet trouver un partenariat commercialement viable avec au moins deux autres chaînes.

Encore plus de chaos...

Mais cela ne s’est pas produit — et ne semble pas près de l’être. Un accord avec Proximus paraissait pourtant en bonne voie, mais il n’a finalement pas abouti. L’accord entre DAZN et la Pro League stipulait clairement que les collaborations devaient être "commercialement viables".

DAZN estime désormais que l’accord potentiel avec Proximus ne répondait pas à ce critère. C’est pourquoi la plateforme a annoncé à la Pro League qu’elle ne pouvait pas honorer son engagement.

Toujours selon HLN, le CEO de la Pro League, Lorin Parys, aurait informé tous les clubs de la situation vendredi. Les équipes doivent maintenant décider de la suite à donner au dossier. Toutes les parties souhaitent toutefois éviter un conflit, car elles devront encore collaborer au cours des quatre prochaines années.