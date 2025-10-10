"En termes de valeurs, ça ne me plaît pas" : Daniel Riolo très critique envers Sébastien Pocognoli

L'arrivée de Sébastien Pocognoli à l'AS Monaco, qui n'a d'ailleurs pas encore été officialisée, fait beaucoup débat. Le journaliste Daniel Riolo a été très critique à son égard.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas été tendre dans l'émission After Foot de RMC : "On est en présence d’un entraîneur qui va quitter le club qui l’a révélé en pleine saison pour se barrer à Monaco."

Le journaliste français est très clair : "Je sais que le football est moderne, mais si j’étais supporter de l’Union Saint-Gilloise, je serais dégoûté. En termes de valeurs, ça ne me plaît pas du tout. En pleine saison, je trouve cela dégueulasse."

Il ne comprend pas ce choix : "On va miser gros là-dessus, parce que c’est un choix totalement incompréhensible. Monaco se sépare d’un entraîneur avec qui ça ne collait plus pour prendre un jeune entraîneur qui a fait une saison au plus haut niveau en Belgique."

C’est une vraie prise de risque

"Il a certes brillé, puisque tout le monde loue son travail et qu’il a été champion de Belgique", pointe-t-il. "Mais c’est un coach sans expérience et j’imagine que, autour du club, on devait s’attendre à un autre profil. Je ne dis pas que c'est pas bien. C’est un pari. C’est une vraie prise de risque, alors qu’on s’attendait à un choix qui offrait plus de sécurité. Si je suis joueur, je me demande qui c’est ce mec-là."

"Il devra être convaincant avec les joueurs. Et il vient avec un seul adjoint, donc il devra bosser avec les autres qui sont restés à Monaco. L’entreprise de séduction va devoir être rapide !", conclut-il.