Hein Vanhaezebrouck impressionné par un Diable Rouge : "L'un des meilleurs avec qui j'ai jamais travaillé"
Malick Fofana évoluera tout simplement à l'Olympique Lyonnais durant les prochains mois, lui qui est encore sous contrat jusqu'en juin 2028. Pourtant, de nombreux consultants s'attendaient à un transfert vers un grand club, tant le jeune Belge est considéré comme un joueur d'exception.

Hein Vanhaezebrouck a eu Malick Fofana sous ses ordres à La Gantoise et se dit impressionné par ce qu’il a vu du jeune Belge : "Cela m’a énormément surpris que personne ne soit venu le chercher."

Fofana et De Bruyne, les plus complets

"C’est peut-être l’un des meilleurs joueurs avec qui j’ai travaillé. J’ai aussi travaillé avec De Bruyne et Doku. De Bruyne était évidemment un génie. Fofana, lui, a presque autant de bagage que lui."

"Fofana est un joueur extrêmement intelligent… Il ne se contente pas de faire la différence avec ses deux pieds parfaitement à l’aise, il est aussi très malin dans ses choix de positionnement et dans la conservation du ballon. Et il a du répondant, hein : il ne pèse rien et n’est pas grand, mais il s’impose énormément dans les duels."

"Il est vraiment phénoménal. S’il faisait ce qu’il fait dans un grand club anglais ou à Barcelone, le monde entier parlerait de lui", a déclaré Vanhaezebrouck dans Sporza Daily au sujet des qualités du jeune joueur.

L’ancien entraîneur de La Gantoise souligne aussi la polyvalence de Fofana : "Il peut jouer à gauche, à droite et même dans l’axe. Chez les jeunes de l’équipe nationale belge, il évoluait comme avant-centre."

