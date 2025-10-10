Hein Vanhaezebrouck impressionné par un Diable Rouge : "L'un des meilleurs avec qui j'ai jamais travaillé"

Malick Fofana évoluera tout simplement à l'Olympique Lyonnais durant les prochains mois, lui qui est encore sous contrat jusqu'en juin 2028. Pourtant, de nombreux consultants s'attendaient à un transfert vers un grand club, tant le jeune Belge est considéré comme un joueur d'exception.

Hein Vanhaezebrouck a eu Malick Fofana sous ses ordres à La Gantoise et se dit impressionné par ce qu’il a vu du jeune Belge : "Cela m’a énormément surpris que personne ne soit venu le chercher."

Fofana et De Bruyne, les plus complets

"C’est peut-être l’un des meilleurs joueurs avec qui j’ai travaillé. J’ai aussi travaillé avec De Bruyne et Doku. De Bruyne était évidemment un génie. Fofana, lui, a presque autant de bagage que lui."

"Fofana est un joueur extrêmement intelligent… Il ne se contente pas de faire la différence avec ses deux pieds parfaitement à l’aise, il est aussi très malin dans ses choix de positionnement et dans la conservation du ballon. Et il a du répondant, hein : il ne pèse rien et n’est pas grand, mais il s’impose énormément dans les duels."

Malick Fofana est tout simplement phénoménal, selon Hein Vanhaezebrouck

"Il est vraiment phénoménal. S’il faisait ce qu’il fait dans un grand club anglais ou à Barcelone, le monde entier parlerait de lui", a déclaré Vanhaezebrouck dans Sporza Daily au sujet des qualités du jeune joueur.





L’ancien entraîneur de La Gantoise souligne aussi la polyvalence de Fofana : "Il peut jouer à gauche, à droite et même dans l’axe. Chez les jeunes de l’équipe nationale belge, il évoluait comme avant-centre."