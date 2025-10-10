Hugo Broos furieux contre le Club de Bruges : "Ils appellent ça lui donner sa chance ?"

Hugo Broos furieux contre le Club de Bruges : "Ils appellent ça lui donner sa chance ?"
Pour l'Afrique du Sud, cette semaine s'annonce décisive. Le sélectionneur Hugo Broos veut emmener son équipe à la Coupe du monde au Canada, aux États-Unis et au Mexique, et il sait ce qu'il leur reste à faire. En revanche, l'entraîneur sud-africain est en colère contre... le Club de Bruges.

L’Afrique du Sud semblait bien partie pour dominer son groupe de qualification pour la Coupe du monde. Mais une sanction de la FIFA vient assombrir la situation. L’équipe du sélectionneur Hugo Broos a perdu trois points précieux.

L’Afrique du Sud face à une semaine décisive pour le Mondial 2026

Les Sud-Africains doivent désormais tout donner cette semaine lors des deux dernières rencontres de qualification, même si la première place du groupe — et donc le ticket pour la Coupe du monde — reste encore accessible.

En parallèle, Hugo Broos n’a pas hésité à critiquer le Club de Bruges. Le club brugeois a en effet refusé de libérer son joueur Shandre Campbell pour la Coupe du monde U20 organisée au Chili.

Hugo Broos déplore une décision du Club de Bruges

"Dommage que le Club ne l’ait pas laissé partir. Leur justification, c’est qu’ils voulaient lui donner des opportunités, mais sur les dix derniers matchs, il n’est entré en jeu que deux fois dix minutes et une fois sept. Il n’était même pas toujours dans le groupe. Ils appellent ça lui donner sa chance ?"

"J’ai vraiment du mal avec ça. En avril, ils avaient déjà refusé de le libérer pour la Coupe d’Afrique U20, que l’Afrique du Sud a finalement remportée. C’est quelque chose d’unique dans une carrière, et cela rend la situation encore plus douloureuse et difficile mentalement pour Shandre. C’est ce que j’ai aussi dit à Dévy Rigaux, Bart Verhaeghe et Guilian Preud’homme", a déclaré Broos au micro du Nieuwsblad.

