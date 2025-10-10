"Le Standard m'a remboursé" : retraité depuis deux ans, Marouane Fellaini a refusé de revenir en Pro League

Retraité du football professionnel depuis près de deux ans, Marouane Fellaini s'est éloigné du monde du ballon rond. L'ancien Diable Rouge aurait bel et bien pu effectuer une dernière pige au Club de Bruges, ce qu'il a préféré refuser.

Marouane Fellaini a arrêté sa carrière professionnelle il y a près de deux ans, après son dernier match disputé avec le club chinois de Shandong Taishan. Depuis, l'ancien Diable Rouge vit une nouvelle vie à Dubaï, particulièrement discrète.

Dans un entretien accordé à nos confrères de la Dernière Heure, l'ancien milieu de terrain, aujourd'hui âgé de 37 ans, a déclaré qu'il avait encore reçu des offres pour poursuivre sa carrière après son départ de Chine. Un retour en Jupiler Pro League aurait notamment pu se produire, mais Marouane Fellaini a fait le choix de raccrocher les crampons.

"Chacun a sa fin de carrière, ce n'est pas toujours simple de tout maîtriser. J'ai eu la possibilité de continuer après Shandong, notamment au Club de Bruges. Avec du recul, j'ai bien fait de tout refuser, je n'étais plus prêt à faire les efforts. J'étais fatigué par toute cette discipline quotidienne que je m'infligeais."

Le Standard a remboursé Marouane Fellaini

Ces dernières années, Marouane Fellaini est cependant réapparu dans le paysage belge à quelques reprises. Notamment lorsqu'en avril 2020, il a prêté trois millions d'euros au Standard pour l'aider à se sortir d'une situation financière périlleuse et pour lui permettre d'obtenir sa licence.

"Je n'aime pas trop en parler. C'était bien d'aider le Standard à un moment important de son histoire. Aujourd'hui, je peux juste dire que l'intégralité de la somme a été remboursée", a-t-il assuré.

Plus récemment, en juillet 2023, il est devenu investisseur et ambassadeur des Francs Borains, club dans lequel il est passé durant sa formation chez les jeunes. "Aujourd'hui, je m'occupe d'affaires dans l'immobilier avec mon ami Karim Mejjati (son ancien agent). J'ai pas mal de biens en Espagne, où je me rends souvent, et j'ai aussi investi aux Francs Borains. C'était une chouette opportunité dans un club important à mes yeux."

Cet été, Marc Wilmots m'a dit de passer quand je voulais"

Pour le reste, Marouane Fellaini s'est éloigné du milieu du football. L'ancien joueur d'Everton et de Manchester United ne suit plus vraiment la Pro League, mais plutôt la Ligue des Champions, y compris les matchs de Bruges et de l'Union. Il se pourrait néanmoins qu'on le revoie dans l'un des stades belges avant la fin de l'année civile.

"Je repasserai en Belgique cet hiver pour dire bonjour à la famille. Je regarderai la plus grosse affiche à ce moment-là et j'irai probablement la voir au stade. Si ce n'est pas au Standard ? J'y suis déjà retourné pour donner un coup d'envoi, c'était chouette. Cet été, j'ai eu Marc Wilmots au téléphone, qui m'a dit de passer quand je voulais. Pourquoi pas ?", a-t-il lancé.