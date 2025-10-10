Les ligaments croisés enfin derrière lui : un attaquant de Pro League de retour après neuf mois de rééducation

La Gantoise a disputé un match amical contre Dender aujourd'hui. L'occasion de revoir en action un blessé de longue date.

Privés de plusieurs internationaux, les Buffalos ont partagé 2-2 contre Dender. Hyllarion Goore s'est mis en évidence en marquant un doublé. Mais pour Ivan Leko et son staff, l'important était sans doute ailleurs.

La rencontre a en effet permis à Max Dean de faire son retour. L'attaquant anglais commençait à trouver le temps long après plus de neuf mois de rééducation.

Stoppé en plein élan

Lorsqu'il s'est déchiré les ligaments croisés en décembre dernier, Wouter Vrancken était encore à la tête de l'équipe. Désormais, c'est à Ivan Leko qu'il doit montrer ce qu'il a dans le ventre. Et cela a plutôt bien commencé puisque pour son retour, Dean a déjà signé un assist.

Avant sa grave blessure, l'ancien de Leeds et du MK Dons en était à 6 buts en 17 matchs de championnat. La Gantoise avait déboursé deux millions d'euros pour s'attacher ses services. Ces 30 minutes jouées ne doivent donc qu'être un début, même s'il lui faudra évidemment du temps.

En revanche, Matisse Samoise et Dante Vanzeir n'ont pas participé en raison de légères blessures. Autre ombre au tableau, Abdelkahar Kadri a été contraint de céder sa place après une demi-heure, suite à un duel assez musclé.