Zeno Debast en route vers un grand club de Premier League l'été prochain ?

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

En bonne forme du côté du Sporting Portugal en ce début de saison, Zeno Debast attirerait Liverpool.

Les Reds seraient intéressés par la signature du défenseur central l'été prochain. Mais cela à une condition : si le club anglais ne parvient pas à signer Marc Guehi, précise Record Portugal, avant d'ajouter que d'autres options sont également envisagés.

Le capitaine de Crystal Palace est actuellement sous contrat avec les Eagles jusqu'en juin 2026. Une arrivée libre pourrait alors être envisagée si ce dernier ne prolonge pas son contrat.

En ce qui concerne l'ancien Anderlechtois, il est lié à son équipe jusqu'en juin 2029. Pour une arrivée l'été prochain, seules deux options seraient possibles : soit un transfert définitif, soit un prêt.

Estimé à 30 millions d'euros

Le Diable Rouge est estimé à 30 millions d'euros selon Transfermarkt. En ce début de saison, il impressionne au Portugal et est régulièrement titulaire.

Il a pris part à onze rencontres toutes compétitions confondues. En championnat, il a même été à chaque fois titulaire sauf lors de la première journée. Cela témoigne de la confiance que lui accorde Rui Borges.