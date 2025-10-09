Le grand saut dès cet hiver ? Comment Zeno Debast pourrait rapporter très gros à Anderlecht

Zeno Debast continue sa progression au Sporting Portugal. Tout profit pour les Diables Rouges...et pour Anderlecht.

Debast est un titulaire incontesté avec l'équipe nationale sous Rudi Garcia. Plus encore, il a joué chaque minute depuis que le Français a repris le flambeau de Domenico Tedesco. Pareil au Sporting Portugal, qui n'a encaissé que 6 buts en 8 matchs de championnat. Debast y vit un début de saison bien plus apaisé qu'il y a un an.

Debast possède des qualités que peu de défenseurs ont

L'ancien Anderlechtois affiche la progression que tout le monde attendait de lui. Puisqu'il n'occupe réellement la position de défenseur que depuis l'âge de 14 ans, il y avait encore du travail à faire. Ses collègues des Diables ont souvent remarqué "qu'il sortait parfois de manière inappropriée".

Cette discipline, il l'a acquise au sein du grand club portugais. Sans perdre ses véritables qualités distinctives. En effet, il existe très peu de défenseurs centraux qui possèdent les capacités techniques de Debast. Formé comme milieu de terrain à Neerpede, le natif de Halle a plus d'un tour dans son sac au moment de construire le jeu.







En dribblant, en renversant le jeu vers un ailier grâce à une transversale, ou en cassant des lignes avec une passe en profondeur. Cela a évidemment attiré l'attention des grands clubs. Liverpool, par exemple, le garde déjà à l'esprit pour le mercato d'hiver. Les Reds ont en effet besoin d'un nouveau défenseur central. Mais le reste de la Premier League a également pris note de son nom.

On n'arrive pas sur une telle liste par hasard. Debast combine de nombreuses qualités recherchées chez un défenseur moderne. Y compris des qualités de leader. À Anderlecht, du haut de ses 19 ans, il avait déjà une voix dominante dans le vestiaire et sur le terrain. Il n'hésite pas à rappeler leurs devoirs à ses coéquipiers.

Anderlecht peut encore gagner des millions

Une situation qu'Anderlecht surveille de près. Les Mauves disposent encore d'un pourcentage sur la plus-value d'une éventuelle vente de 15 %. D'autant plus intéressant que le Sporting Portugal a inclus une clause libératoire à partir de 80 millions d'euros.

Le club lisboète a lui aussi une belle réputation de destination tremplin. Debast et son entourage (sa famille s'occupe de ses affaires, ndlr) ne voulaient pas sauter des étapes en partant directement vers la Premier League ou la Liga. Mais le sommet reste et restera l'objectif. Et vu le sens des affaires de sa direction, cela pourrait rapporter gros à Anderlecht.