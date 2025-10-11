🎥 Eden Hazard de retour à Chelsea : voici comment suivre son match à Stamford Bridge

Eden Hazard est arrivé à Chelsea ce samedi. L'ancien Diable Rouge s'apprête à participer à un match avec de bons vieux amis.

C'est tout sourire qu'on a pu apercevoir la légende du football belge saluée d'anciens Blues dans une vidéo partagée par Chelsea. D'anciens joueurs du club anglais affronteront les Liverpool Legends ce samedi, équipe également remplie de figures emblématiques des Reds.

La liste complète des Blues a été partagée ce samedi en début d'après-midi. Il y a deux gardiens : Petr Čech et Carlo Cudicini. En défense, on retrouve John Terry, Gary Cahill, Marcel Desailly, William Gallas et Jon Harley.

Au milieu de terrain, il y a également de jolis noms : Katie Chapman, Claude Makélélé, John Mikel Obi, Jody Morris, Ramires et Tiago Mendes. L’attaque sera composée de Joe Cole, Diego Costa, Gemma Davison, Eidur Gudjohnsen, Eden Hazard, Salomon Kalou, Florent Malouda et Loïc Rémy.

L'ancien joueur et coach adjoint des Blues, Gianfranco Zola, aurait dû être de la partie, mais "a dû déclarer forfait en raison d'une blessure", précise Chelsea.

Comment regarder le match d'Eden Hazard ?

Le match se déroulera à Stamford Bridge. Celui-ci sera retransmis sur l'application et le site web du club anglais. Regarder cette rencontre est cependant payant, mais cela est au profit de la Chelsea Foundation et du Chelsea Players' Trust. Le prix ? 4,99 £, soit 5,74 euros. Un lien YouTube est également disponible, mais celui-ci est bloqué en Belgique. Espérons que la retransmission sur le site web et l’application ne soit, quant à elle, pas géobloquée.