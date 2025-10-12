🎥 Comme au bon vieux temps : Eden Hazard a (re)fait vibrer le Stamford Bridge

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Eden Hazard a fait le show lors d'un match caritatif entre les légendes de Chelsea et de Liverpool. L'ancien Diable Rouge n'a rien perdu de son talent.

Stamford Bridge était plein à craquer ce samedi, malgré la trêve internationale. Pas de match de championnat au programme, mais une rencontre caritative entre les légendes de Chelsea et celles de Liverpool.

Liverpool a remporté le match 1-0 grâce à un but de Ryan Babel dans les dernières minutes. Mais malgré ce but, c’est d’Eden Hazard que les gens parlent.

Hazard a fait rêver le Stamford Bridge

Le Belge était sur le terrain et a fait forte impression. Il a régalé le public avec ses gestes techniques et a montré qu’à 34 ans, il avait de beaux restes. Le journal The Sun lui a attribué la note de 9 sur 10.

"Il a posé des problèmes à la défense de Liverpool tout au long du match. Le public retenait son souffle chaque fois qu’il touchait le ballon, comme avant." a expliqué le journal anglais.

"Le simple fait de le revoir en bleu sur la pelouse de Stamford Bridge valait le détour" conclut The Sun.