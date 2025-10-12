Le sélectionneur du Pays de Galles Craig Bellamy (ex-Anderlecht) critiqué... pour une raison spéciale

Passé sur le banc d'Anderlecht, Craig Bellamy est un sélectionneur critiqué au Pays de Galles. Pas pour le jeu que propose son équipe, mais pour ses choix, qui sont souvent trop ambitieux pour les Gallois.

Ce lundi, les Diables Rouges joueront gros dans la course à la qualification pour la Coupe du monde 2026. La Belgique se déplacera au Pays de Galles avec l’obligation de s’imposer pour se rassurer.

Présents à Cardiff depuis samedi, nous avons pu échanger avec plusieurs supporters gallois, déjà impatients de vivre cette affiche. Tous nous ont cependant répété la même critique : leur sélectionneur, Craig Bellamy, est contesté.

Ce n’est pas tant pour le style de jeu qu’il met en place, mais plutôt pour ses choix. Passé sur le banc d’Anderlecht — d’abord chez les U21, puis comme adjoint de Vincent Kompany — le technicien de 46 ans, en poste depuis juillet 2024, s’impose de plus en plus dans le football gallois.

Craig Bellamy, trop ambitieux pour le Pays de Galles ?

C’est lui, par exemple, qui sélectionne les adversaires des matchs amicaux. Or, il y a trois jours, le Pays de Galles a été sèchement battu à Wembley par l’Angleterre (3-0, score déjà acquis après moins d’une demi-heure), ce qui a quelque peu entamé le moral des troupes.





Plusieurs observateurs estiment que Craig Bellamy se montre trop ambitieux et ne prend pas en compte que le Pays de Galles ne possède plus une quinzaine de joueurs évoluant en Premier League comme auparavant. Aujourd’hui, la plupart jouent en Championship et le niveau général de la sélection a baissé.

Ainsi, affronter l’Angleterre quelques jours avant une rencontre décisive contre la Belgique est jugé risqué à Cardiff. Craig Bellamy est décrit comme un bon entraîneur qui n’a toutefois pas toujours les pieds sur terre. On verra, ce lundi, si cette préparation contre les Three Lions était une bonne idée avant de recevoir les Diables Rouges.