"On avait une liste de 17 noms" : la direction de l'Union SG s'exprime sur le départ de Sébastien Pocognoli

Ce lundi, l'Union SG a officialisé la signature de son nouvel entraîneur, David Hubert. Le directeur général Philippe Bormans et le directeur sportif Chris O'Loughlin se sont exprimés au sujet de l'arrivée de l'ancien coach anderlechtois et du départ de Sébastien Pocognoli.

"C'est ainsi que va le football", soulignent les deux hommes à propos du départ de Sébastien Pocognoli. "Il n'y a aucun ressentiment à son égard", précise le directeur sportif Chris O'Loughlin.

Philippe Bormans, le CEO, ne critique pas non plus le choix du désormais coach de Monaco : "Quand vous travaillez dans le football, vous savez qu'un petit coup de fil peut tout changer. Surtout durant les trêves. Ce n'était pas différent ici. On n'a pas à avoir une opinion sur son choix."

"Les contrats d'entraîneurs, ce n'est pas comme ceux des joueurs : il y a des clauses qui fonctionnent dans les deux sens, même si on ne l'a jamais fait de notre côté depuis que je suis là", poursuit-il au micro de La DH Les Sports+.

Le cas Rik De Mil

L'Union a déjà une longue liste préétablie, raconte Chris O'Loughlin : "Nous avions une liste de 17 noms d'entraîneurs au cas où il se passe quelque chose." Philippe Bormans a, lui, pris la parole sur le dossier Rik De Mil : "On l'a rapidement réduite à trois noms, cette liste. Il était sur la liste large, mais pas dans les trois. Vu qu'il n'y avait pas d'accord avec Charleroi, on n'avait pas envie d'aller plus loin dans les discussions avec lui."





Le choix de recruter David Hubert

Le CEO est convaincu qu'il s'agit d'un bon choix : "Certains pensent peut-être que c'est un choix étrange, mais nous, on choisit des gens qui croient fort en notre façon de travailler. On travaille d'une certaine façon depuis 7 ou 8 ans et il faut que l'entraîneur ait confiance en cette manière de travailler et avec les gens qui sont présents et ont été sélectionnés depuis plusieurs années pour leurs qualités."

Le club bruxellois a évidemment analysé son cas, précise Chris O'Loughlin : "David Hubert est quelqu'un qui colle à notre structure, à notre environnement", souligne-t-il. "On a fait une analyse complète de son passage à Anderlecht et Louvain. On est arrivé à une autre conclusion dans notre analyse. Nous croyons que le classement de OHL n'est pas un reflet juste de son travail. C'est un très bon entraîneur et communicant, ce qui est aussi important. On est ravi de l'accueillir ici", conclut-il au micro de nos confrères de La DH Les Sports+.