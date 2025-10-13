"On avait une liste de 17 noms" : la direction de l'Union SG s'exprime sur le départ de Sébastien Pocognoli

"On avait une liste de 17 noms" : la direction de l'Union SG s'exprime sur le départ de Sébastien Pocognoli
Photo: © photonews
Deviens fan de Union SG! 319

Ce lundi, l'Union SG a officialisé la signature de son nouvel entraîneur, David Hubert. Le directeur général Philippe Bormans et le directeur sportif Chris O'Loughlin se sont exprimés au sujet de l'arrivée de l'ancien coach anderlechtois et du départ de Sébastien Pocognoli.

"C'est ainsi que va le football", soulignent les deux hommes à propos du départ de Sébastien Pocognoli. "Il n'y a aucun ressentiment à son égard", précise le directeur sportif Chris O'Loughlin.

Philippe Bormans, le CEO, ne critique pas non plus le choix du désormais coach de Monaco : "Quand vous travaillez dans le football, vous savez qu'un petit coup de fil peut tout changer. Surtout durant les trêves. Ce n'était pas différent ici. On n'a pas à avoir une opinion sur son choix."

"Les contrats d'entraîneurs, ce n'est pas comme ceux des joueurs : il y a des clauses qui fonctionnent dans les deux sens, même si on ne l'a jamais fait de notre côté depuis que je suis là", poursuit-il au micro de La DH Les Sports+

Le cas Rik De Mil

L'Union a déjà une longue liste préétablie, raconte Chris O'Loughlin : "Nous avions une liste de 17 noms d'entraîneurs au cas où il se passe quelque chose." Philippe Bormans a, lui, pris la parole sur le dossier Rik De Mil : "On l'a rapidement réduite à trois noms, cette liste. Il était sur la liste large, mais pas dans les trois. Vu qu'il n'y avait pas d'accord avec Charleroi, on n'avait pas envie d'aller plus loin dans les discussions avec lui." 

Le choix de recruter David Hubert

Le CEO est convaincu qu'il s'agit d'un bon choix : "Certains pensent peut-être que c'est un choix étrange, mais nous, on choisit des gens qui croient fort en notre façon de travailler. On travaille d'une certaine façon depuis 7 ou 8 ans et il faut que l'entraîneur ait confiance en cette manière de travailler et avec les gens qui sont présents et ont été sélectionnés depuis plusieurs années pour leurs qualités."

Le club bruxellois a évidemment analysé son cas, précise Chris O'Loughlin : "David Hubert est quelqu'un qui colle à notre structure, à notre environnement", souligne-t-il. "On a fait une analyse complète de son passage à Anderlecht et Louvain. On est arrivé à une autre conclusion dans notre analyse. Nous croyons que le classement de OHL n'est pas un reflet juste de son travail. C'est un très bon entraîneur et communicant, ce qui est aussi important. On est ravi de l'accueillir ici", conclut-il au micro de nos confrères de La DH Les Sports+.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Union SG
Sébastien Pocognoli
David Hubert
Rik De Mil

Plus de news

L'Union incapable de faire ce que Charleroi a réussi pour Rik De Mil ? Attention à ne pas se tromper de combat Analyse

L'Union incapable de faire ce que Charleroi a réussi pour Rik De Mil ? Attention à ne pas se tromper de combat

18:20
"Les valeurs de David Hubert correspondent à celles de l'Union" : le président justifie le choix du club

"Les valeurs de David Hubert correspondent à celles de l'Union" : le président justifie le choix du club

20:20
OFFICIEL : le remplaçant de Sébastien Pocognoli est connu

OFFICIEL : le remplaçant de Sébastien Pocognoli est connu

13:11
Des réactions très partagées à propos de la nomination de David Hubert : "Honteux de faire ça"

Des réactions très partagées à propos de la nomination de David Hubert : "Honteux de faire ça"

18:40
L'Union sait ce qu'elle fait : les raisons de l'arrivée surprise de David Hubert au Parc Duden

L'Union sait ce qu'elle fait : les raisons de l'arrivée surprise de David Hubert au Parc Duden

14:40
"C'était très chaotique" : David Hubert s'exprime sur son choix de rejoindre l'Union Saint-Gilloise

"C'était très chaotique" : David Hubert s'exprime sur son choix de rejoindre l'Union Saint-Gilloise

19:30
4
LIVE : Le Pays de Galles ouvre le score dans un stade survolté Live

LIVE : Le Pays de Galles ouvre le score dans un stade survolté

20:55
Comme chez les Francs Borains et à Seraing ? Voilà pourquoi Manu Ferrera relance Arnauld Mercier à l'Olympic

Comme chez les Francs Borains et à Seraing ? Voilà pourquoi Manu Ferrera relance Arnauld Mercier à l'Olympic

20:40
Un ancien coach d'Anderlecht en négociations pour remplacer Sébastien Pocognoli à l'Union Saint-Gilloise

Un ancien coach d'Anderlecht en négociations pour remplacer Sébastien Pocognoli à l'Union Saint-Gilloise

12:20
OFFICIEL : l'Union Saint-Gilloise recrute un nouveau gardien

OFFICIEL : l'Union Saint-Gilloise recrute un nouveau gardien

18:00
OFFICIEL : encore gardien du PSG en 2024, il met un terme à sa carrière

OFFICIEL : encore gardien du PSG en 2024, il met un terme à sa carrière

20:00
Bientôt la fin de carrière pour Radja Nainggolan ? Le joueur répond très clairement

Bientôt la fin de carrière pour Radja Nainggolan ? Le joueur répond très clairement

17:30
1
Un joueur du Club de Bruges, arrivé cet été, sera absent plusieurs mois

Un joueur du Club de Bruges, arrivé cet été, sera absent plusieurs mois

17:00
Un membre du staff d'Anderlecht rejoint un autre club belge

Un membre du staff d'Anderlecht rejoint un autre club belge

16:30
Une lueur d'espoir ? Un joueur de l'Antwerp partage un message encourageant après sa terrible blessure

Une lueur d'espoir ? Un joueur de l'Antwerp partage un message encourageant après sa terrible blessure

16:00
"Surpris et déçus" : OHL réagit au départ de David Hubert

"Surpris et déçus" : OHL réagit au départ de David Hubert

15:30
"J'ai eu des moments douloureux" : un ancien Diable rouge se confie sur son aventure en sélection

"J'ai eu des moments douloureux" : un ancien Diable rouge se confie sur son aventure en sélection

15:00
Une légende du Bayern en stage... avec Vincent Kompany ?

Une légende du Bayern en stage... avec Vincent Kompany ?

14:20
Un joueur de Vincent Kompany en route pour l'Italie cet hiver ? Bonne ou mauvaise nouvelle pour les Bavarois ?

Un joueur de Vincent Kompany en route pour l'Italie cet hiver ? Bonne ou mauvaise nouvelle pour les Bavarois ?

14:00
Ce pays est "champion du monde"... sans avoir joué la Coupe du monde

Ce pays est "champion du monde"... sans avoir joué la Coupe du monde

13:40
Les Diables devront le surveiller de près : David Brooks, le De Bruyne gallois qui revient de l'enfer

Les Diables devront le surveiller de près : David Brooks, le De Bruyne gallois qui revient de l'enfer

13:20
Vincent Kompany sous-estimé en Belgique ? "À l'époque, il n'a pas reçu le respect qu'il méritait"

Vincent Kompany sous-estimé en Belgique ? "À l'époque, il n'a pas reçu le respect qu'il méritait"

12:40
Plusieurs changements dans la sélection finale de Rudi Garcia pour le déplacement au Pays de Galles

Plusieurs changements dans la sélection finale de Rudi Garcia pour le déplacement au Pays de Galles

12:00
Pour la troisième fois de la saison : un nouvel entraîneur arrive à l'Olympic Charleroi

Pour la troisième fois de la saison : un nouvel entraîneur arrive à l'Olympic Charleroi

11:40
"J'espère qu'il va débuter" : Philippe Albert tranche sur l'attaquant à aligner contre le pays de Galles

"J'espère qu'il va débuter" : Philippe Albert tranche sur l'attaquant à aligner contre le pays de Galles

11:20
Un départ qui fait mal : certains joueurs de l'Union pourraient perdre leurs repères sans Pocognoli

Un départ qui fait mal : certains joueurs de l'Union pourraient perdre leurs repères sans Pocognoli

12/10
Fabio Capello se lâche sur Ronaldo et sa vie agitée au Real Madrid

Fabio Capello se lâche sur Ronaldo et sa vie agitée au Real Madrid

11:00
Le sélectionneur gallois taquine Kompany et encense deux Diables : "Il peut dribbler dans une cabine..."

Le sélectionneur gallois taquine Kompany et encense deux Diables : "Il peut dribbler dans une cabine..."

10:30
Le sélectionneur du pays de Galles, Craig Bellamy, interdit un geste très répandu à ses joueurs

Le sélectionneur du pays de Galles, Craig Bellamy, interdit un geste très répandu à ses joueurs

10:00
Le Maroc U20 file en demi-finale de la Coupe du monde : deux Anderlechtois dans l'aventure

Le Maroc U20 file en demi-finale de la Coupe du monde : deux Anderlechtois dans l'aventure

09:33
Rien ne freine DAZN : la plateforme tranche malgré la crise en Belgique

Rien ne freine DAZN : la plateforme tranche malgré la crise en Belgique

07:43
Choisi par Lionel Messi : un jeune talent belge rejoint la liste des stars de demain

Choisi par Lionel Messi : un jeune talent belge rejoint la liste des stars de demain

09:02
"Le pays de Galles maître de son destin" : la presse galloise affiche sa confiance

"Le pays de Galles maître de son destin" : la presse galloise affiche sa confiance

08:37
"Ils sont disponibles" : qui pour succéder à Sebastien Pocognoli à l'Union ?

"Ils sont disponibles" : qui pour succéder à Sebastien Pocognoli à l'Union ?

12/10
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/10: Onyedika

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/10: Onyedika

07:00
Mondial 2026 : soirée parfaite pour les Pays-Bas, le Danemark confirme son rang

Mondial 2026 : soirée parfaite pour les Pays-Bas, le Danemark confirme son rang

08:12

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 11
Standard Standard 17/10 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 18/10 Westerlo Westerlo
OH Louvain OH Louvain 18/10 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 18/10 Charleroi Charleroi
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 19/10 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/10 KV Malines KV Malines
STVV STVV 19/10 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 19/10 La Gantoise La Gantoise
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved