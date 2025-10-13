Rien ne freine DAZN : la plateforme tranche malgré la crise en Belgique

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le groupe DAZN, détenteur des droits de la Pro League en Belgique, se trouve à un tournant. Alors qu'il veut renégocier son contrat local, le géant du streaming vise la Bourse.

Le PDG de DAZN Shay Segev a confirmé dans une interview au Financial Times que le groupe s’attend à dégager ses premiers bénéfices l’an prochain. Une étape importante, qui pousse l’entreprise à réfléchir à l’avenir. "Nous étudions comment financer notre prochaine phase de croissance. Une introduction en bourse est l’une des options", a expliqué Segev.

Selon le quotidien économique britannique, DAZN aurait discuté l’été dernier avec plusieurs fonds d’investissement américains. Aujourd’hui, la plateforme est majoritairement détenue par le milliardaire Leonard Blavatnik, l’Arabie saoudite possède une petite partie.

Pas encore de solution en Belgique

En Belgique, DAZN fait face à des difficultés concernant son contrat TV avec la Pro League. Le service de streaming n’a pas réussi à conclure d’accord avec des opérateurs télécoms comme Proximus ou Telenet.

À cause de cet obstacle, DAZN souhaite renégocier certaines clauses du contrat. La Pro League suit le dossier de près, car l’accord actuel stipule que le championnat belge doit être diffusé via au moins deux opérateurs pour toucher plus de monde.

Les prochaines semaines s’annoncent décisives. DAZN vise la rentabilité et une entrée en bourse à l’international, la plateforme doit apaiser les tensions en Belgique.