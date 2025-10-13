Sébastien Pocognoli était déjà en contact avec l'AS Monaco depuis un petit moment

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Vous pensez que tout s'est passé très vite dans le transfert de Sébastien Pocognoli à Monaco ? Pas vraiment...

L’AS Monaco a mis fin à sa collaboration avec Adi Hütter. Le club de la Principauté a choisi Sébastien Pocognoli pour ramener le navire vers des eaux plus calmes.

Soyons honnêtes : le départ de Pocognoli de l’Union SG a surpris tout le monde. Mais en réalité, il n’a rien de si étonnant.

Depuis quand datent les premiers contacts entre l’AS Monaco et Sébastien Pocognoli ?

Les dirigeants monégasques doutaient déjà depuis quelque temps de la direction prise par Hütter. Selon Het Laatste Nieuws, les premiers contacts entre Monaco et Pocognoli remontent à la mi-septembre.

Ces derniers jours, cependant, tout s’est accéléré. Avant même l’annonce officielle du licenciement de Hütter, Carlos Avina, le directeur sportif de Monaco, se trouvait déjà à Bruxelles — à la demande de l’Union.





L’Union SG a-t-elle tenté de retenir son entraîneur ?

Les Unionistes se doutaient de quelque chose et ont rapidement exigé des éclaircissements de la part de Monaco et de Pocognoli. La réponse est tombée très vite. L’Union n’a fait aucune tentative pour retenir “Poco”, par reconnaissance pour le travail accompli au parc Duden.