Un joueur du Club de Bruges, arrivé cet été, sera absent plusieurs mois

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Coup dur pour Bruges ! Le club devrait être privé pendant plusieurs mois de l'une de ses nouvelles recrues. Ludovit Reis a rechuté de son ancienne blessure à l'épaule et devra à nouveau être opéré.

Le Club de Bruges a remporté, juste avant la trêve internationale, le choc du week-end en Jupiler Pro League face à l’Union SG sur la plus petite des marges. Mais la rencontre a aussi connu une mauvaise nouvelle.

Ludovit Reis, entré en jeu à la 84e minute à la place du buteur Carlos Forbs, a dû quitter le terrain à peine trente secondes plus tard. Cisse Sandra a été appelé pour le remplacer.

Ludovit Reis, actualmente en el FC Brujas, se ha vuelto a resentir de su vieja lesión en el hombro y deberá pasar otra vez por el quirófano, por lo que estará varios meses de baja…



¡Recupérate pronto, Ludo! 🙏🏻#HSV pic.twitter.com/5LphtZPYHv — Fran Herrera | HSV Spain (@FranHerreraGa) October 12, 2025

Lors de son tout premier duel après son entrée en jeu, Ludovit Reis s’est immédiatement tenu l’épaule. Le milieu de terrain a reçu des soins sur la pelouse, mais a finalement dû la quitter après ce traitement.

Ludovit Reis doit être opéré de l’épaule

Entre-temps, de mauvaises nouvelles sont tombées d’Allemagne concernant Ludovit Reis. L’ancien chouchou du HSV Hambourg devra, selon Mopo, passer sur la table d’opération et sera donc écarté des terrains pendant plusieurs mois.

Le Club de Bruges n’a pas encore vraiment pu profiter de sa recrue estivale, déjà touchée auparavant. Il est désormais attendu qu’il ne rejoue plus cette année et ne fasse son retour qu’en 2026.