Un membre du staff d'Anderlecht rejoint un autre club belge

Ce ne sont pas seulement les joueurs ou les entraîneurs qui changent parfois de club, c'est aussi le cas au sein du staff élargi. Zulte Waregem a recruté un analyste en provenance d'Anderlecht pour en remplacer un autre parti au Club de Bruges.

"Essevee accueille Bart Mahieu comme nouveau analyste vidéo au sein de l’équipe première. Bienvenue Bart", a annoncé Zulte Waregem sur ses réseaux sociaux.

"Il remplace Jeroen Burns, qui s’occupait jusqu’à récemment des analyses. Jeroen rejoint le Club NXT — bonne chance à lui !", a ajouté le club concernant le départ de Jeroen Burns.

Essevee verwelkomt Bart Mahieu als nieuwe videoanalist bij onze A-kern. Welkom, Bart! 🤝



Hij vervangt Jeroen Burns, die tot voor kort de analyses verzorgde. Jeroen trekt naar Club NXT — veel succes!#TeamEssevee pic.twitter.com/IH7tOYyzl7 — SV Zulte Waregem (@esseveeofficial) October 13, 2025

Burns rejoint donc le Club de Bruges, où il travaillera pour le Club NXT. Pendant ce temps, Zulte Waregem attire Bart Mahieu, un élément issu du RSC Anderlecht.

Bart Mahieu quitte Anderlecht pour Zulte Waregem

Il y a passé près de trois ans en tant qu’analyste vidéo. Le Gantois avait également effectué un stage au Buffalo Centre par le passé et occupait un poste à temps partiel de team manager des U12 de La Gantoise.

Par la suite, il a rejoint Anderlecht, où il a appris les ficelles du métier en tant qu’analyste vidéo, se concentrant principalement sur l’analyse des adversaires. Il relève désormais un nouveau défi du côté de Zulte Waregem.