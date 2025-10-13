Vincent Kompany sous-estimé en Belgique ? "À l'époque, il n'a pas reçu le respect qu'il méritait"

Le sélectionneur du pays de Galles, Craig Bellamy, est revenu sur sa collaboration avec Vincent Kompany à Anderlecht. Il a dénoncé "le manque de respect" que le coach avait reçu en Belgique.

Le sélectionneur du pays de Galles, Craig Bellamy, n’a pas manqué de saluer son ancien collègue Vincent Kompany. Dans un entretien accordé à Het Nieuwsblad, le gallois estime que le coach du Bayern Munich n’a pas été reconnu à sa juste valeur lorsqu’il entraînait Anderlecht. "À l’époque, en Belgique, il n’a pas reçu le respect qu’il méritait, même de la part des journalistes. Les critiques étaient parfois très personnelles. Ici, au pays de Galles, ça ne se produirait jamais."

"Il est tellement humble", a-t-il affirmé. Selon lui, l’ancien capitaine des Diables Rouges avait démontré son talent d’entraîneur en Belgique. "Il était au-dessus du lot en Pro League. Ce qu’il a fait à Burnley et maintenant au Bayern ne fait que confirmer son niveau."

Kompany sélectionneur de la Belgique dans le futur ?

Quand on lui demande si Kompany pourrait un jour prendre les commandes des Diables Rouges, Bellamy a répondu sans hésiter. "Ce serait une bonne chose pour la Belgique. C’est un entraîneur passionné. Cette saison, il peut gagner la Ligue des champions avec le Bayern."

Malgré leur amitié, Bellamy ne s’attend à aucun cadeau sur le terrain. "Vinnie ne me fera pas de faveur. Il est toujours aussi passionné quand il s’agit de la Belgique."





Le sélectionneur gallois a tenu à calmer les attentes avant la rencontre. "Je ne veux pas mettre de pression supplémentaire sur mon équipe. C’est la Belgique qui doit gagner, vu son statut."