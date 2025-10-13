Voici les chiffres derrière la signature de Sébastien Pocognoli à Monaco

Sébastien Pocognoli est officiellement le nouveau coach de l'AS Monaco. Mais qu'en est-il des chiffres derrière ce transfert ?

Sébastien Pocognoli a quitté l’Union Saint-Gilloise en plein milieu de la saison, alors qu’il était encore lié au club jusqu’à la fin de l’exercice.

Autrement dit, les Unionistes toucheront une compensation financière pour ce transfert. Le montant varie selon les sources, mais l’AS Monaco aurait déboursé environ un million d’euros pour attirer Sébastien Pocognoli dans la Principauté.

Quel salaire pour Sébastien Pocognoli à l’AS Monaco ?

Le salaire de Sébastien Pocognoli à l’Union n’est pas connu. Toutefois, il est de notoriété publique que le club bruxellois n’est pas l’un des plus gros payeurs de la Jupiler Pro League, préférant miser sur un salaire de base plus faible assorti d’un système de primes attractif.

Ce que l’on sait, en revanche, c’est que son transfert à Monaco sera très lucratif. Adi Hütter – récemment limogé du Rocher – touchait environ 3 millions d’euros par an, tandis que Philippe Clement percevait un peu moins de 2 millions d’euros par saison.





Ce sont des montants que Sébastien Pocognoli aurait sans doute évoqués lors des négociations avec les dirigeants monégasques. Reste désormais à notre compatriote de faire ses preuves dans un championnat européen de haut niveau.