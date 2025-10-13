Voici les chiffres derrière la signature de Sébastien Pocognoli à Monaco

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 0 réaction
Voici les chiffres derrière la signature de Sébastien Pocognoli à Monaco
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Sébastien Pocognoli est officiellement le nouveau coach de l'AS Monaco. Mais qu'en est-il des chiffres derrière ce transfert ?

Sébastien Pocognoli a quitté l’Union Saint-Gilloise en plein milieu de la saison, alors qu’il était encore lié au club jusqu’à la fin de l’exercice.

Autrement dit, les Unionistes toucheront une compensation financière pour ce transfert. Le montant varie selon les sources, mais l’AS Monaco aurait déboursé environ un million d’euros pour attirer Sébastien Pocognoli dans la Principauté.

Quel salaire pour Sébastien Pocognoli à l’AS Monaco ?

Le salaire de Sébastien Pocognoli à l’Union n’est pas connu. Toutefois, il est de notoriété publique que le club bruxellois n’est pas l’un des plus gros payeurs de la Jupiler Pro League, préférant miser sur un salaire de base plus faible assorti d’un système de primes attractif.

Ce que l’on sait, en revanche, c’est que son transfert à Monaco sera très lucratif. Adi Hütter – récemment limogé du Rocher – touchait environ 3 millions d’euros par an, tandis que Philippe Clement percevait un peu moins de 2 millions d’euros par saison.

Ce sont des montants que Sébastien Pocognoli aurait sans doute évoqués lors des négociations avec les dirigeants monégasques. Reste désormais à notre compatriote de faire ses preuves dans un championnat européen de haut niveau.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Ligue 1
Ligue 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Monaco
Union SG
Sébastien Pocognoli

Plus de news

Sébastien Pocognoli était déjà en contact avec l'AS Monaco depuis un petit moment

Sébastien Pocognoli était déjà en contact avec l'AS Monaco depuis un petit moment

22:20
En enfer, puis au paradis : la Belgique s'impose à Cardiff et se qualifie presque pour la Coupe du monde 2026

En enfer, puis au paradis : la Belgique s'impose à Cardiff et se qualifie presque pour la Coupe du monde 2026

22:45
"On avait une liste de 17 noms" : la direction de l'Union SG s'exprime sur le départ de Sébastien Pocognoli

"On avait une liste de 17 noms" : la direction de l'Union SG s'exprime sur le départ de Sébastien Pocognoli

19:00
2
L'Union incapable de faire ce que Charleroi a réussi pour Rik De Mil ? Attention à ne pas se tromper de combat Analyse

L'Union incapable de faire ce que Charleroi a réussi pour Rik De Mil ? Attention à ne pas se tromper de combat

18:20
"Les valeurs de David Hubert correspondent à celles de l'Union" : le président justifie le choix du club

"Les valeurs de David Hubert correspondent à celles de l'Union" : le président justifie le choix du club

20:20
"J'ai l'impression d'avoir évolué dans un environnement instable" : Marcus Rashford vide son sac

"J'ai l'impression d'avoir évolué dans un environnement instable" : Marcus Rashford vide son sac

22:00
Du renouveau à Saint-Trond : le club reconstruit sa tribune emblématique

Du renouveau à Saint-Trond : le club reconstruit sa tribune emblématique

21:20
Brian Riemer séduit en Angleterre grâce aux bonnes performances du Danemark

Brian Riemer séduit en Angleterre grâce aux bonnes performances du Danemark

21:40
OFFICIEL : l'Union Saint-Gilloise recrute un nouveau gardien

OFFICIEL : l'Union Saint-Gilloise recrute un nouveau gardien

18:00
Comme chez les Francs Borains et à Seraing ? Voilà pourquoi Manu Ferrera relance Arnauld Mercier à l'Olympic

Comme chez les Francs Borains et à Seraing ? Voilà pourquoi Manu Ferrera relance Arnauld Mercier à l'Olympic

20:40
Des réactions très partagées à propos de la nomination de David Hubert : "Honteux de faire ça"

Des réactions très partagées à propos de la nomination de David Hubert : "Honteux de faire ça"

18:40
OFFICIEL : encore gardien du PSG en 2024, il met un terme à sa carrière

OFFICIEL : encore gardien du PSG en 2024, il met un terme à sa carrière

20:00
OFFICIEL : le remplaçant de Sébastien Pocognoli est connu

OFFICIEL : le remplaçant de Sébastien Pocognoli est connu

13:11
L'Union sait ce qu'elle fait : les raisons de l'arrivée surprise de David Hubert au Parc Duden

L'Union sait ce qu'elle fait : les raisons de l'arrivée surprise de David Hubert au Parc Duden

14:40
"C'était très chaotique" : David Hubert s'exprime sur son choix de rejoindre l'Union Saint-Gilloise

"C'était très chaotique" : David Hubert s'exprime sur son choix de rejoindre l'Union Saint-Gilloise

19:30
4
Bientôt la fin de carrière pour Radja Nainggolan ? Le joueur répond très clairement

Bientôt la fin de carrière pour Radja Nainggolan ? Le joueur répond très clairement

17:30
1
Un joueur du Club de Bruges, arrivé cet été, sera absent plusieurs mois

Un joueur du Club de Bruges, arrivé cet été, sera absent plusieurs mois

17:00
Un membre du staff d'Anderlecht rejoint un autre club belge

Un membre du staff d'Anderlecht rejoint un autre club belge

16:30
Une lueur d'espoir ? Un joueur de l'Antwerp partage un message encourageant après sa terrible blessure

Une lueur d'espoir ? Un joueur de l'Antwerp partage un message encourageant après sa terrible blessure

16:00
"Surpris et déçus" : OHL réagit au départ de David Hubert

"Surpris et déçus" : OHL réagit au départ de David Hubert

15:30
"J'ai eu des moments douloureux" : un ancien Diable rouge se confie sur son aventure en sélection

"J'ai eu des moments douloureux" : un ancien Diable rouge se confie sur son aventure en sélection

15:00
Un ancien coach d'Anderlecht en négociations pour remplacer Sébastien Pocognoli à l'Union Saint-Gilloise

Un ancien coach d'Anderlecht en négociations pour remplacer Sébastien Pocognoli à l'Union Saint-Gilloise

12:20
Une légende du Bayern en stage... avec Vincent Kompany ?

Une légende du Bayern en stage... avec Vincent Kompany ?

14:20
Un joueur de Vincent Kompany en route pour l'Italie cet hiver ? Bonne ou mauvaise nouvelle pour les Bavarois ?

Un joueur de Vincent Kompany en route pour l'Italie cet hiver ? Bonne ou mauvaise nouvelle pour les Bavarois ?

14:00
Ce pays est "champion du monde"... sans avoir joué la Coupe du monde

Ce pays est "champion du monde"... sans avoir joué la Coupe du monde

13:40
Les Diables devront le surveiller de près : David Brooks, le De Bruyne gallois qui revient de l'enfer

Les Diables devront le surveiller de près : David Brooks, le De Bruyne gallois qui revient de l'enfer

13:20
Vincent Kompany sous-estimé en Belgique ? "À l'époque, il n'a pas reçu le respect qu'il méritait"

Vincent Kompany sous-estimé en Belgique ? "À l'époque, il n'a pas reçu le respect qu'il méritait"

12:40
Plusieurs changements dans la sélection finale de Rudi Garcia pour le déplacement au Pays de Galles

Plusieurs changements dans la sélection finale de Rudi Garcia pour le déplacement au Pays de Galles

12:00
Pour la troisième fois de la saison : un nouvel entraîneur arrive à l'Olympic Charleroi

Pour la troisième fois de la saison : un nouvel entraîneur arrive à l'Olympic Charleroi

11:40
"J'espère qu'il va débuter" : Philippe Albert tranche sur l'attaquant à aligner contre le pays de Galles

"J'espère qu'il va débuter" : Philippe Albert tranche sur l'attaquant à aligner contre le pays de Galles

11:20
Fabio Capello se lâche sur Ronaldo et sa vie agitée au Real Madrid

Fabio Capello se lâche sur Ronaldo et sa vie agitée au Real Madrid

11:00
Le sélectionneur gallois taquine Kompany et encense deux Diables : "Il peut dribbler dans une cabine..."

Le sélectionneur gallois taquine Kompany et encense deux Diables : "Il peut dribbler dans une cabine..."

10:30
Le sélectionneur du pays de Galles, Craig Bellamy, interdit un geste très répandu à ses joueurs

Le sélectionneur du pays de Galles, Craig Bellamy, interdit un geste très répandu à ses joueurs

10:00
Le Maroc U20 file en demi-finale de la Coupe du monde : deux Anderlechtois dans l'aventure

Le Maroc U20 file en demi-finale de la Coupe du monde : deux Anderlechtois dans l'aventure

09:33
Rien ne freine DAZN : la plateforme tranche malgré la crise en Belgique

Rien ne freine DAZN : la plateforme tranche malgré la crise en Belgique

07:43
Choisi par Lionel Messi : un jeune talent belge rejoint la liste des stars de demain

Choisi par Lionel Messi : un jeune talent belge rejoint la liste des stars de demain

09:02

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 11
Standard Standard 17/10 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 18/10 Westerlo Westerlo
OH Louvain OH Louvain 18/10 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 18/10 Charleroi Charleroi
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 19/10 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/10 KV Malines KV Malines
STVV STVV 19/10 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 19/10 La Gantoise La Gantoise
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved