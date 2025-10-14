Conscient des critiques : les mots de Sébastien Pocognoli aux supporters de l'Union Saint-Gilloise

Depuis Monaco, Sébastien Pocognoli a pris le temps de s'adresser à l'Union Saint-Gilloise et à ses supporters. Voici son message.

En voyant Sébastien Pocognoli venir saluer tout le monde au pied de la tribune visiteuse du Jan Breydelstadion, les supporters de l'Union Saint-Gilloise ne s'attendaient pas à ce que ce moment tourne aux adieux. Et pourtant, l'offre de Monaco est bien venue tout chambouler.

Les derniers jours ont été mouvementés, Pocognoli a toutefois voulu prendre du recul pour écrire sur la situation : "Je tiens à remercier sincèrement les joueurs, le staff, Chris O'Loughlin et Alex Muzio, ainsi que tous les supporters de l'Union pour leur dévouement quotidien. J'ai partagé des moments inoubliables avec vous, et ce sont des souvenirs que je garderai en mémoire", commence-t-il.

"Quitter un club en cours de saison n'est jamais facile, et ce n'est certainement pas une décision prise à la légère. Le football est une passion, mais aussi une école de vie, fondée sur le choix et le respect. Je pars avec le sentiment de laisser une maison bien entretenue", poursuit Poco sur son compte Instagram.

Des souvenirs gravés à jamais

Le nouvel entraîneur de l'ASM s'en va avec le sentiment du devoir accompli : "Je laisse derrière moi un héritage magnifique, composé de trois chapitres : la promotion en division 1A, la montée de l'équipe U23 en National 1, et enfin, le titre après 90 ans".





"Je vous souhaite le meilleur et j’espère que vous continuerez sur le merveilleux chemin que nous avons emprunté ensemble au début de cette saison. Merci à tous pour vos messages, même critiques : ils témoignent de l'importance que ce sport et ce club ont dans nos coeurs", conclut-il, conscient que son départ abrupt a cristallisé quelques tensions au Parc Duden.