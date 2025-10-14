Le sort s'acharne sur Nicky Hayen : un cadre du Club de Bruges pas près de refouler les terrains

Touché lors du 5-5 spectaculaire entre Westerlo et le Club de Bruges, Raphaël Onyedika n'a pas repris l'entraînement.

Ce mois a été difficile pour l’entraîneur Nicky Hayen. Après la défaite 2-1 contre l’Atalanta Bergame en Ligue des champions, plusieurs blessures sont venues compliquer la situation du Club de Bruges.

Longue absence pour Onyedika

En plus de Reis et Mignolet, Onyedika est absent pour un bon moment. Reis souffre d’une blessure à l’épaule et devra sans doute être opéré, ce qui met fin à son année 2025. Quant à Mignolet, il ne devrait pas rejouer avant décembre.

Onyedika s’est blessé aux ischio-jambiers contre Westerlo et n’a plus rejoué depuis. Hayen a de moins en moins de choix.

Un calendrier très chargé pour le Club

Le calendrier de Bruges s’annonce chargé. On pensait au départ qu’Onyedika serait absent six semaines et qu’il reviendrait avant la trêve internationale de novembre, mais selon Het Laatste Nieuws, rien n’est sûr.

Il pourrait rester sur la touche au moins jusqu’à la mi-novembre et ne rejouer qu’après la trêve. Un nouveau coup dur pour Nicky Hayen.