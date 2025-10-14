Né en Belgique, un ancien de Pro League verra le Mondial, mais pas avec les Diables : "Jamais eu de contacts"

L'Algérie a assuré sa place à la Coupe du Monde en battant la Somalie 0-3. Et ce pour le plus grand plaisir d'un joueur né en Belgique qui a fait ses débuts pour les Fennecs.

Les Algériens ont une nouvelle fois pu compter sur Mohammed Amoura, auteur d'un triplé contre la Somalie. Mais il n'est pas le seul ancien joueur de Pro League à avoir été titularisé par le sélectionneur Vladimir Petkovic.

Pour son premier match en équipe nationale, Rafik Belghali a joué les 90 minutes au poste d'arrière droit. Une belle récompense pour le joueur vendu deux millions à l'Hellas Vérone par Malines cet été.

Pas une priorité de la fédération belge

Belghali est pourtant né à Louvain et a grandi en Belgique, passant par Saint-Trond, Zulte Waregem, le Lierse, Lommel et Malines durant sa formation. Mais pour lui, représenter les Diables Rouges n'a jamais vraiment été une option.

Jamais appelé chez les jeunes, il s'est fait une raison : “En fait, cela ne me trottait plus dans la tête depuis longtemps", explique-t-il à la Gazet van Antwerpen. Pour lui, l'intérêt de l'Algérie est donc arrivé au bon moment.

"Il n'y a jamais eu de contact avec la fédération belge. Honnêtement, je ne savais même pas que la Belgique devait jouer contre la Macédoine du Nord vendredi, mais c'était peut-être parce que j'étais tellement concentré sur l'Algérie", sourit-il, fier de sa première réussie avec les Fennecs.