Seize ans d'attente : un sélectionneur belge qualifie son équipe pour le Mondial

Hugo Broos l'a fait : l'Afrique du Sud jouera le Mondial 2026. Les Bafana Bafana retrouvent la prestigieuse compétition après 16 ans.

Mission réussie pour Hugo Broos ! Le coach belge a fait ce que beaucoup n’avaient pas réussi avant lui : qualifier l’Afrique du Sud pour la Coupe du monde 2026. Arrivé en mai 2021, il a redonné de la force et de la confiance à son groupe.

Direction le Mondial

Sous ses ordres, les Bafana Bafana ont retrouvé le sourire. Leur victoire 3-0 contre le Rwanda a validé leur qualification pour la Coupe du monde. En dix matchs, ils terminent premiers du groupe avec 18 points.

Face au Lesotho, leur victoire 2-0 s’est transformée en défaite 0-3 sur tapis vert, car un joueur suspendu avait joué. Une erreur évitable, mais qui n’a pas empêché la qualification.

Cinq victoires, deux matchs nuls et trois défaites, voilà leur bilan pendant la phase de qualification. Broos a apporté son expérience du football belge (RWDM, Club de Bruges et Anderlecht...)

La dernière participation de l'Afrique du Sud remontait à 2010, quand ils avaient organisé le tournoi. L'Espagne avait remporté le Mondial.