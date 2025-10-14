Yari Verschaeren évoque son statut de remplaçant, son état d'esprit et... sa situation contractuelle

Yari Verschaeren a connu un début de saison pour le moins difficile. Le milieu de terrain est très peu utilisé par Besnik Hasi. Pourtant, il ne baisse pas les bras.

Yari Verschaeren l’a encore prouvé face au Standard. Son entrée en jeu a apporté un nouvel élan au milieu de terrain des Mauves.

Mieux encore : Verschaeren est à l’origine du seul but de la rencontre. Une preuve qu’il reste pleinement motivé à jouer sous les couleurs d’Anderlecht.

"Il est clair que j’ai traversé des moments difficiles ces dernières semaines", reconnaît Yari Verschaeren au micro de La Dernière Heure. "Je pense que je mérite plus de temps de jeu. Mais c’est l’entraîneur qui décide."

La situation contractuelle de Yari Verschaeren ne simplifie rien. Le joueur formé à Anderlecht arrive en fin de contrat. Une prolongation est possible, mais il devra alors faire des concessions.

Sa situation contractuelle

"Je sais qu’il y a beaucoup de spéculations", esquive Yari Verschaeren. "Mais je veux montrer qu’Anderlecht peut encore compter sur moi."