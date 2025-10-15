🎥 Dérapage total en provinciale : un entraîneur assène un coup de tête à l'arbitre

Muzamel Rahmat
| Commentaire
🎥 Dérapage total en provinciale : un entraîneur assène un coup de tête à l'arbitre
Photo: © Instagram Matelesport

Scènes surprenantes ce dimanche dans le football amateur wallon. Le match entre Pondrôme et Naninne a été arrêté à la 81e minute sur le score de 1-3, après un dérapage du coach Olivier Baudelet envers l'arbitre.

Peu avant l’incident, Olivier Baudelet avait reçu deux cartons jaunes pour avoir contesté à plusieurs reprises les décisions de l’arbitre Geoffrey Robert. L’entraîneur s’est approché de l’arbitre et lui a asséné un coup de tête. L’officiel n’a pas été blessé, mais il ne s’est plus senti en sécurité pour poursuivre le match.

La rencontre a été interrompue à dix minutes de la fin. C'est à la fédération provinciale de traiter le dossier, Pondrôme devrait perdre par forfait. Selon la fédération, "de tels comportements n’ont pas leur place sur un terrain de football".

La tension montait depuis des semaines

Le club, dernier du classement avec zéro point sur vingt-quatre, a réagi. La direction a décidé de le limoger. L’entraîneur a déclaré qu’il "comprend totalement" la décision du club et a reconnu avoir "clairement dépassé les limites". C’est Frédéric Cousin qui dirigera le banc.

Les mauvais résultats et un sentiment d’injustice pendant la rencontre auraient fait exploser la situation. Rien ne justifie un tel geste, qui sera sanctionné comme il le faut.

Baudelet pourrait être suspendu pour une longue période par la fédération. Pas sûr qu'il entraîne à nouveau avant la fin de l'année.

Naninne
Pondrome

