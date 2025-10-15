🎥 La joie d'Hugo Broos, premier coach belge qualifié pour un Mondial avec une nation étrangère

Photo: © photonews et Gayton McKenzie
De superbes images ont été partagées sur les réseaux sociaux après la qualification de l'Afrique du Sud du sélectionneur belge Hugo Broos pour la Coupe du monde 2026.

Les Bafana Bafana ont validé leur billet ce vendredi suite à un succès 3-0 face au Rwanda. Malgré une pénalité de trois points pour avoir fait jouer un joueur suspendu face au Lesotho, la nation termine première de son groupe devant le Nigeria, qui devra passer par les barrages.

Un véritable exploit pour le pays, qui n'avait plus connu de qualification pour un Mondial depuis 2010. À l'époque, l'Afrique du Sud n'avait pas dû passer par les qualifications, étant donné que c'était le pays hôte.

L'entraîneur belge de la sélection africaine, Hugo Broos, était évidemment très ravi après le coup de sifflet final. Dans des images partagées sur les réseaux sociaux, le sélectionneur est apperçu en train d’exulter.

Dans le vestiaire, les joueurs lui ont même dédié un petit chant : "Hugo, hey Hugo", ont-ils chanté en chœur tout en sautillant et en l’aspergeant.

Premier coach belge qualifié pour un Mondial avec un pays étranger

Hugo Broos entraîne l'Afrique du Sud depuis mai 2021. L'homme de 73 ans s’apprête désormais à vivre certainement l'un des plus beaux chapitres de sa carrière d'entraîneur. L'ancien Diable Rouge sera d'ailleurs le premier coach du Plat Pays à entraîner une nation étrangère lors d’un Mondial.

