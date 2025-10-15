Blessés et incertains avant un match crucial : le point de Vincent Euvrard au Standard

Le Standard veut rebondir ce vendredi, à domicile face à l'Antwerp. Il faudra gagner pour aller de l'avant, mais Vincent Euvrard n'avait pas vraiment de bonnes nouvelles pour les supporters.

En conférence de presse ce mercredi, deux jours avant Standard-Antwerp, Vincent Euvrard a fait le point sur une infirmerie bien remplie du côté des Rouches. En effet, en plus de Bates et Dierckx, Alexandre Calut s'est ajouté aux indisponibles, et ce pour une longue durée, puisque son absence durera entre 4 et 6 semaines après une opération au ménisque.

Et Euvrard a donné une autre nouvelle peu rassurante. Dans des propos relayés par La Dernière Heure, l'entraîneur du Standard a ainsi annoncé que Casper Nielsen serait incertain pour la réception du Great Old, ce vendredi sur le coup de 20h45. 

Nielsen absent contre l'Antwerp ? 

"Il souffre d'une blessure musculaire et est donc douteux pour le match de vendredi", regrette Vincent Euvrard. "Nouus verrons si nous prenons le risque de l'aligner ou si nous le laissons souffler un match". 

C'est bien entendu un coup dur pour le Matricule 16, Casper Nielsen ayant été titularisé lors des 8 derniers matchs de Jupiler Pro League. Heureusement, un autre joueur fait son retour dans le groupe et sera disponible : Josué Homawoo.

Après sa grosse commotion, le défenseur va réintégrer la sélection, une sélection que pourrait également intégrer Steeven Assengue (20 ans), l'un des grands talents du club, récemment intégré dans le noyau A à part entière, comme nous vous le révélions la semaine passée.

Standard

