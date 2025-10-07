Récompensé pour son début de saison : un jeune talent du Standard intègre officiellement le noyau A

En difficulté dans le secteur défensif depuis le début de la saison, le Standard permet au jeune Steeven Assengue de rejoindre officiellement le noyau A. Il offrira une option supplémentaire sur le côté droit.

Dès son grand retour au Standard en qualité de directeur sportif, Marc Willmots avait prévenu : les jeunes auront leur chance, et pas seulement pour combler les trous. Ils font partie intégrante du projet des Rouches.

Cependant, le premier tiers du championnat ne l'a pas tellement montré. Avec une moyenne d'âge légèrement inférieure à 30 ans quand tous les titulaires sont disponibles, le Standard est l'équipe la plus vieille de Pro League, et les opportunités pour les jeunes comme René Mitongo, Bradley Nam James, voire Léandre Kuavita et Hakim Sahabo sont faibles, si pas inexistantes.

Steeven Assengue intègre le noyau A du Standard

Durant l'été, le Matricule 16 a principalement recruté pour renforcer son milieu de terrain et son compartiment offensif, mais a négligé la défense. Depuis son arrivée, Vincent Euvrard est confronté à un fameux casse-tête pour trouver quatre joueurs disponibles. Une situation qui agace Sébastien Grandjean, l'ex-coach du SL16 FC, qui ne comprend pas pourquoi ses anciens protégés n'ont pas reçu davantage d'occasions de se montrer.

Cela pourrait être un peu plus le cas pour l'un d'entre eux, dans les prochaines semaines. En effet, le Standard a annoncé ce mardi dans un court communiqué que Steeven Assengue rejoignait officiellement le noyau de l'équipe première.

Présent au sein de l'académie depuis 2014, l'arrière droit de 20 ans a réalisé de bonnes performances avec le SL16 FC, que ça soit en championnat ou lors des entraînements. Si le capitaine Marlon Fossey restera évidemment le titulaire à son poste, Assengue va notamment apporter de la concurrence à Henry Lawrence pour le statut de premier remplaçant, et permettre à l'Anglais d'user de sa polyvalence pour parfois dépanner à d'autres positions dans la défense.