Récompensé pour son début de saison : un jeune talent du Standard intègre officiellement le noyau A

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| 0 réaction
Récompensé pour son début de saison : un jeune talent du Standard intègre officiellement le noyau A
Photo: © photonews
Deviens fan de Standard! 2502

En difficulté dans le secteur défensif depuis le début de la saison, le Standard permet au jeune Steeven Assengue de rejoindre officiellement le noyau A. Il offrira une option supplémentaire sur le côté droit.

Dès son grand retour au Standard en qualité de directeur sportif, Marc Willmots avait prévenu : les jeunes auront leur chance, et pas seulement pour combler les trous. Ils font partie intégrante du projet des Rouches. 

Cependant, le premier tiers du championnat ne l'a pas tellement montré. Avec une moyenne d'âge légèrement inférieure à 30 ans quand tous les titulaires sont disponibles, le Standard est l'équipe la plus vieille de Pro League, et les opportunités pour les jeunes comme René Mitongo, Bradley Nam James, voire Léandre Kuavita et Hakim Sahabo sont faibles, si pas inexistantes. 

Steeven Assengue intègre le noyau A du Standard

Durant l'été, le Matricule 16 a principalement recruté pour renforcer son milieu de terrain et son compartiment offensif, mais a négligé la défense. Depuis son arrivée, Vincent Euvrard est confronté à un fameux casse-tête pour trouver quatre joueurs disponibles. Une situation qui agace Sébastien Grandjean, l'ex-coach du SL16 FC, qui ne comprend pas pourquoi ses anciens protégés n'ont pas reçu davantage d'occasions de se montrer. 

Cela pourrait être un peu plus le cas pour l'un d'entre eux, dans les prochaines semaines. En effet, le Standard a annoncé ce mardi dans un court communiqué que Steeven Assengue rejoignait officiellement le noyau de l'équipe première. 

Présent au sein de l'académie depuis 2014, l'arrière droit de 20 ans a réalisé de bonnes performances avec le SL16 FC, que ça soit en championnat ou lors des entraînements. Si le capitaine Marlon Fossey restera évidemment le titulaire à son poste, Assengue va notamment apporter de la concurrence à Henry Lawrence pour le statut de premier remplaçant, et permettre à l'Anglais d'user de sa polyvalence pour parfois dépanner à d'autres positions dans la défense.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Steeven Assengue

Plus de news

Gagner du temps n'a pas suffi à l'Union : "C'est un compliment pour nous, mais l'arbitre devrait réagir"

Gagner du temps n'a pas suffi à l'Union : "C'est un compliment pour nous, mais l'arbitre devrait réagir"

15:40
"Pourtant, on était confortables" : que manque-t-il au Standard de Vincent Euvrard pour inverser la tendance ? Interview

"Pourtant, on était confortables" : que manque-t-il au Standard de Vincent Euvrard pour inverser la tendance ?

13:20
2
Le Belge qui donne des regrets à la Juventus : son retour chez les Diables ne tardera pas

Le Belge qui donne des regrets à la Juventus : son retour chez les Diables ne tardera pas

15:00
La Gantoise en fête : la recherche à grande échelle des Buffalos pour le match contre le Standard

La Gantoise en fête : la recherche à grande échelle des Buffalos pour le match contre le Standard

13:00
Pour aller chercher le pactole en juin ? Mario Stroeykens prolonge finalement à Anderlecht !

Pour aller chercher le pactole en juin ? Mario Stroeykens prolonge finalement à Anderlecht !

14:24
Blessé après seulement 30 secondes sur le terrain : nouveau problème en vue pour le Club de Bruges ?

Blessé après seulement 30 secondes sur le terrain : nouveau problème en vue pour le Club de Bruges ?

13:40
Critiqué chez les Diables, Leandro Trossard se défend : "Ce n'est pas comme si je n'avais rien fait ici"

Critiqué chez les Diables, Leandro Trossard se défend : "Ce n'est pas comme si je n'avais rien fait ici"

14:40
Meilleur buteur d'un tournoi mythique chez les jeunes, il pourrait débarquer en Pro League dès janvier

Meilleur buteur d'un tournoi mythique chez les jeunes, il pourrait débarquer en Pro League dès janvier

14:00
Après Lukaku, Anderlecht peut attendre le retour d'un autre ancien de la maison : "Il y a de fortes chances"

Après Lukaku, Anderlecht peut attendre le retour d'un autre ancien de la maison : "Il y a de fortes chances"

12:00
Toujours pas appelé par Garcia malgré son retour en forme : "Il va revenir en sélection"

Toujours pas appelé par Garcia malgré son retour en forme : "Il va revenir en sélection"

12:40
Et si voir l'Antwerp 13e n'était pas une surprise ? Les dessous d'un été agité au Bosuil

Et si voir l'Antwerp 13e n'était pas une surprise ? Les dessous d'un été agité au Bosuil

11:40
Confidences liégeoises : quand Benteke avoue à Mpoku les raisons du premier choix égoïste de sa carrière

Confidences liégeoises : quand Benteke avoue à Mpoku les raisons du premier choix égoïste de sa carrière

12:20
Oubliez Mons ou Tubize-Braine : le joueur du mois de D1 ACFF est carolo

Oubliez Mons ou Tubize-Braine : le joueur du mois de D1 ACFF est carolo

11:20
Un dilemme qui ne devrait pas en être un : "Si vous êtes Anderlecht et que vous empêchez ça..."

Un dilemme qui ne devrait pas en être un : "Si vous êtes Anderlecht et que vous empêchez ça..."

10:30
Le contrat devrait être signé pendant la trêve : Denis Odoi en passe de se relancer dans un club belge

Le contrat devrait être signé pendant la trêve : Denis Odoi en passe de se relancer dans un club belge

11:00
Précurseur, avant même la famille Bayat : un ancien homme fort de Charleroi et du Standard s'est éteint

Précurseur, avant même la famille Bayat : un ancien homme fort de Charleroi et du Standard s'est éteint

08:00
Sélectionné par Tedesco, il garde le Mondial en tête : "C'est un secret mais c'est écrit quelque part"

Sélectionné par Tedesco, il garde le Mondial en tête : "C'est un secret mais c'est écrit quelque part"

10:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/10: Fray

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/10: Fray

08:30
Le rendez-vous est pris : Eden Hazard va faire son retour à Stamford Bridge

Le rendez-vous est pris : Eden Hazard va faire son retour à Stamford Bridge

09:30
1
Le temps presse : comment le staff médical travaille d'arrache-pied pour retaper un Diable incertain

Le temps presse : comment le staff médical travaille d'arrache-pied pour retaper un Diable incertain

09:00
Encore du renfort pour Leko ? La Gantoise cible un coéquipier de Leo Messi

Encore du renfort pour Leko ? La Gantoise cible un coéquipier de Leo Messi

08:30
"C'est vraiment une bonne équipe" : Ivan Leko fait l'éloge de Charleroi

"C'est vraiment une bonne équipe" : Ivan Leko fait l'éloge de Charleroi

23:15
1
Vincent Kompany fait l'unanimité au Bayern Munich : "Il a insufflé une énergie incroyable"

Vincent Kompany fait l'unanimité au Bayern Munich : "Il a insufflé une énergie incroyable"

06:00
Voici pourquoi Michael Verschueren ne devrait finalement pas devenir président d'Anderlecht

Voici pourquoi Michael Verschueren ne devrait finalement pas devenir président d'Anderlecht

07:00
Moins de 24 heures après l'Olympic Charleroi : encore un changement d'entraîneur en D1B

Moins de 24 heures après l'Olympic Charleroi : encore un changement d'entraîneur en D1B

07:40
Non sélectionné avec les Diables Rouges, Lucas Stassin se confie : "J'avais de l'espoir"

Non sélectionné avec les Diables Rouges, Lucas Stassin se confie : "J'avais de l'espoir"

07:20
Un ancien arbitre comprend la décision d'un jeune arbitre... très critiqué

Un ancien arbitre comprend la décision d'un jeune arbitre... très critiqué

06:30
Le Standard joue mieux, mais ne marque pas assez : "Quand le 50/50 tombe toujours du mauvais côté..." Interview

Le Standard joue mieux, mais ne marque pas assez : "Quand le 50/50 tombe toujours du mauvais côté..."

21:40
Le Club de Bruges prêt à construire un nouveau stade dès 2026 ?

Le Club de Bruges prêt à construire un nouveau stade dès 2026 ?

23:30
Réunis au Kehrweg : que deviennent les deux anciens Rouches, Nicolas Gavory et Merveille Bokadi, à Eupen ?

Réunis au Kehrweg : que deviennent les deux anciens Rouches, Nicolas Gavory et Merveille Bokadi, à Eupen ?

21:20
Nilson Angulo aurait-il dû recevoir un carton rouge face au Standard ? Jonathan Lardot est catégorique

Nilson Angulo aurait-il dû recevoir un carton rouge face au Standard ? Jonathan Lardot est catégorique

20:40
6
Quand Besnik Hasi se sert du héros du Clasico...pour envoyer une pique à plusieurs de ses joueurs

Quand Besnik Hasi se sert du héros du Clasico...pour envoyer une pique à plusieurs de ses joueurs

20:20
1
"Cela fait de lui un joueur exceptionnel" : un ancien grand footballeur italien séduit par Kevin De Bruyne

"Cela fait de lui un joueur exceptionnel" : un ancien grand footballeur italien séduit par Kevin De Bruyne

23:00
À Zulte Waregem, l'appétit vient en mangeant : "Mes joueurs étaient déçus, ça en dit long"

À Zulte Waregem, l'appétit vient en mangeant : "Mes joueurs étaient déçus, ça en dit long"

22:00
Le mois de septembre réussi de Jérémy Doku récompensé à Manchester City

Le mois de septembre réussi de Jérémy Doku récompensé à Manchester City

22:40
Trois grands clubs européens veulent arracher Mario Stroeykens à Anderlecht

Trois grands clubs européens veulent arracher Mario Stroeykens à Anderlecht

22:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 10
La Gantoise La Gantoise 2-1 Charleroi Charleroi
KV Malines KV Malines 1-3 STVV STVV
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Anderlecht Anderlecht 1-0 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
FC Bruges FC Bruges 1-0 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 2-0 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved