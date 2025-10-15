Deux grands talents belges présents dans un prestigieux classement international !

Deux grands talents belges présents dans un prestigieux classement international !

Le Guardian a publié son prestigieux et très attendu classement "Next Generation", qui recense chaque année les plus grands talents âgés de 17 ans et moins. On y retrouve deux joueurs belges, ainsi qu'un joueur de Jupiler Pro League.

Le Guardian, prestigieux média, publie chaque année depuis 2014 une liste de 60 joueurs du monde entier et présentés comme les plus grands talents du futur. Cette liste, intitulée "Next Generation", a pour habitude de lister des futurs grands, et compte presque toujours des joueurs belges.

L'année 2025 ne déroge pas à la règle : deux Belges font en effet partie de la liste du Guardian. L'un d'eux est même d'ores et déjà Diable Rouge : il s'agit de Jorthy Mokio, polyvalent défenseur de l'Ajax Amsterdam. À 17 ans, Mokio compte déjà 25 apparitions (2 buts) avec l'équipe A de l'Ajax, ainsi qu'une cap en équipe nationale.

L'autre joueur belge du panel n'en étonnera pas beaucoup non plus : il s'agit de Nathan De Cat, le prodige du RSC Anderlecht, que le club bruxellois a récemment refusé de laisser participer à la Coupe du Monde 17. Au contraire d'énormément de joueurs de cette "Next Generation", De Cat est déjà un titulaire confirmé au sein d'une équipe A, avec 15 matchs cette saison. 

Un joueur du KV Malines également représenté

La Jupiler Pro League est représentée par un autre joueur : Moncef Zekri, arrière latéral du KV Malines, titularisé à 7 reprises cette saison en D1A. Belgo-Marocain, Zekri a d'ores et déjà disputé 14 matchs avec l'équipe U17 du Maroc et fait donc partie des talents susceptibles d'échapper à notre fédération.

Notons que l'année passée, Konstantinos Karetsas représentait la Belgique ; en 2023, Julien Duranville ; en 2022, Noah Mbamba ; en 2021, Roméo Lavia et Pierre Dwomoh , en 2020, Ardy Mfundu et Luca Oyen ; en 2019, Jérémy Doku et Marco Kana ; en 2018, Nicolas Raskin ; en 2017, Keres Masangu et Flor Van den Eyden ; en 2016, Mile Svilar, Indy Boonen et Thibaud Verlinden ; en 2015, Ismail Azzaoui et enfin, en 2014, Youri Tielemans. 

Comme on peut le voir, si beaucoup de ces Belges sont devenus professionnels et ont même eu une carrière florissante  au haut niveau (Tielemans, Svilar, Raskin, Doku, Kana, Lavia...), le sort n'aura pas été aussi favorable à un certain nombre d'autres. On ne peut que souhaiter que De Cat et Mokio ne connaissent pas le sort des Verlinden, Azzaoui, Boonen ou Van den Eyden...

