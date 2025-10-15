Fumée blanche à Anderlecht : Vandenhaute laisse avancer les choses

Le conseil d'administration d'Anderlecht se réunit aujourd'hui pour confirmer la nomination de Michael Verschueren comme président d'honneur.

Avec cette nomination, une nouvelle étape commence pour Michael Verschueren au sein de son club de cœur. Il occupera un rôle plutôt protocolaire, Kenneth Bornauw prendra en main la direction d’Anderlecht en tant que CEO, rapporte Het Nieuwsblad.

Wouter Vandenhaute, qui a démissionné de la présidence en septembre, reste un actionnaire influent à travers sa société Mauvavie. Avec son associé Geert Duyck, il détient 26,3 % des actions. En théorie, il aurait pu opposer son veto à la nomination de Verschueren.

L’ancien président ne fera pas usage de ce droit de veto

Selon des sources internes au club, des discussions ont eu lieu au préalable, et les actionnaires de Mauvavie ne souhaitent pas provoquer une nouvelle crise en interne. La nomination de Verschueren et celle de Bornauw devraient être approuvées sans opposition.

Lors de sa démission, Vandenhaute avait fait comprendre qu’il allait laisser son siège vacant pour permettre au club d’avancer. Depuis, Tomas Van den Spiegel représente les intérêts de Mauvavie au sein du conseil.

Avec le retour de Verschueren et la nomination officielle de Bornauw, Anderlecht retrouve peu à peu une structure stable, après plusieurs mois de réorganisation interne et d’incertitude en coulisses.