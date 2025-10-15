Le paradoxe d'Anderlecht : pourquoi le club séduit encore plus de fans malgré les mauvais résultats

Malgré huit ans sans titre, Anderlecht continue d'attirer les foules et remplit son stade à chaque match à domicile.

D’après un grand sondage réalisé par Het Laatste Nieuws, Le Soir et la VUB, aucun autre club belge n’accorde autant d’importance à la fois aux joueurs et aux résultats que les supporters d’Anderlecht. L’ADN du club est associé au fameux football champagne.

Pourtant, ces dernières années, Anderlecht n’a pas répondu à ces attentes. Depuis le dernier titre remporté en 2017, les supporters ont connu huit saisons sans le moindre trophée.

Un taux de remplissage de 98 % malgré les résultats

Malgré les difficultés sportives, le stade affiche complet en 2025. "Nous sommes passés de 11 000 à 14 000 abonnés, c’est notre maximum", explique la directrice marketing Sophie M’Sallem dans HLN. "Nous avons une liste d’attente de 6 000 personnes." Avec la vente de places à l’unité, ça donne une moyenne de 18 433 spectateurs par match, soit 98 % de taux d’occupation.

Paradoxalement, le renouveau commercial d’Anderlecht est né de la crise sportive. "Les mauvais résultats nous ont forcés à réfléchir profondément à ce que nous voulons être comme club", confie M’Sallem. "Il faut être créatif, trouver d’autres manières de parler à nos supporters tout en restant fidèles à nos valeurs."

L’inclusivité et l’ouverture à la société sont au centre du projet. "L’ancien Anderlecht était un peu élitiste, un club en marge plutôt qu’ancré dans la société. Nous avons voulu changer cela", conclut M’Sallem.