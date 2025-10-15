Qualifié pour la Coupe du Monde 2026, Hugo Broos confirme la décision prise il y a longtemps déjà

Hugo Broos est devenu le premier sélectionneur belge à se qualifier pour une Coupe du Monde avec une sélection étrangère. Une superbe performance, qui ponctuera une carrière hors-normes.

Hugo Broos l'a fait : le vétéran de 73 ans a qualifié l'Afrique du Sud pour la Coupe du Monde 2026 durant cette trêve internationale, à la faveur de la victoire des Bafana Bafana contre le Rwanda et de la défaite combinée du Bénin au Nigeria.

S'il ramène ainsi l'Afrique du Sud en Coupe du Monde pour la première fois depuis 2010 et le tournoi organisé sur le sol sud-africain (il faut remonter à 2002 pour une qualification "à la régulière"), Broos devient également le premier entraîneur belge à se qualifier pour une Coupe du Monde à la tête d'une équipe nationale étrangère.

En poste depuis 2021, Hugo Broos avait déjà été chercher une superbe troisième place lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, meilleur résultat de l'Afrique du Sud depuis 2000. Et désormais, cette Coupe du Monde 2026 sera son dernier défi.

C'est une décision que l'ancien entraîneur du Club de Bruges avait prise il y a longtemps. Et il l'a confirmée à Sporza après la qualification : "J'ai dit que j'arrêterais après le Mondial et je maintiens ma décision. Je peux déjà jeter un regard satisfait sur le passé", se réjouit-il.





C'est le moins qu'on puisse dire : en près de 40 ans de carrière en tant qu'entraîneur, Hugo Broos, qui a commencé en 1988 avec le RWDM (avec une promotion en 1990 à la clef), a remporté 3 titres de champion de Belgique avec Bruges (1992, 1996) et Anderlecht (2004), 2 Coupes avec Bruges (1995-1996) et, surtout, une victoire en CAN avec le Cameroun en 2017.

Avant la Coupe du Monde, il lui restera également une CAN à disputer avec l'Afrique du Sud, avec l'objectif avoué de "faire mieux" qu'en 2023 - donc d'aller chercher, au moins, la finale. Y parvenir, puis s'en aller sur une participation au Mondial, le ferait entrer un peu plus dans la légende.