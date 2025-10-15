Un gros club de Liga s'intéresse de très près à un joueur du Club de Bruges

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le Club de Bruges pourrait vite être sollicité. Selon un média grec, Christos Tzolis est suivi par l'Atletico Madrid.

Le Club de Bruges pourrait bientôt devoir se méfier. L’un de ses joyaux, Christos Tzolis, attire les regards de l’Atlético Madrid. Le géant espagnol voudrait mieux accompagner en attaque Julian Alvarez.

Selon le média grec Sport24, des émissaires du club espagnol étaient présents à Copenhague pour l’observer lors du match entre le Danemark et la Grèce.

Malgré la défaite 3-1 de son pays, l’ailier brugeois a brillé en inscrivant le seul but grec. Avec trois points dans le groupe, la Grèce n'ira pas disputer le Mondial. Arrivé à Bruges en 2024 pour 6 millions d’euros en provenance du Fortuna Düsseldorf, il s’est imposé comme un joueur très important de Nicky Hayen.

Sa valeur marchande est estimée à 30 millions d’euros selon Transfermarkt, soit cinq fois son prix d’achat. De quoi faire réfléchir les dirigeants brugeois, qui ont eu le nez creux en le recrutant.

Sous contrat jusqu’en 2029, Tzolis est l’une des plus belles promesses du Club de Bruges. Comme pour Ardon Jashari, le Club sera dur dans les négociations.