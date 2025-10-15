Un gros club de Liga s'intéresse de très près à un joueur du Club de Bruges

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Un gros club de Liga s'intéresse de très près à un joueur du Club de Bruges
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le Club de Bruges pourrait vite être sollicité. Selon un média grec, Christos Tzolis est suivi par l'Atletico Madrid.

Le Club de Bruges pourrait bientôt devoir se méfier. L’un de ses joyaux, Christos Tzolis, attire les regards de l’Atlético Madrid. Le géant espagnol voudrait mieux accompagner en attaque Julian Alvarez.

Selon le média grec Sport24, des émissaires du club espagnol étaient présents à Copenhague pour l’observer lors du match entre le Danemark et la Grèce.

Malgré la défaite 3-1 de son pays, l’ailier brugeois a brillé en inscrivant le seul but grec. Avec trois points dans le groupe, la Grèce n'ira pas disputer le Mondial. Arrivé à Bruges en 2024 pour 6 millions d’euros en provenance du Fortuna Düsseldorf, il s’est imposé comme un joueur très important de Nicky Hayen.

Sa valeur marchande est estimée à 30 millions d’euros selon Transfermarkt, soit cinq fois son prix d’achat. De quoi faire réfléchir les dirigeants brugeois, qui ont eu le nez creux en le recrutant.

Sous contrat jusqu’en 2029, Tzolis est l’une des plus belles promesses du Club de Bruges. Comme pour Ardon Jashari, le Club sera dur dans les négociations.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
La Liga
La Liga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Atlético Madrid
Christos Tzolis

Plus de news

L'ancien joueur du Standard, Edmilson Junior, est qualifié pour la Coupe du monde 2026 avec le Qatar

L'ancien joueur du Standard, Edmilson Junior, est qualifié pour la Coupe du monde 2026 avec le Qatar

13:20
Préparation de la Coupe du monde 2026 : qu'est-ce qui a poussé l'Union belge à refuser le Moyen-Orient ?

Préparation de la Coupe du monde 2026 : qu'est-ce qui a poussé l'Union belge à refuser le Moyen-Orient ?

13:00
Qui l'aurait imaginé ? Un ancien du Club de Bruges va remplacer Lewandowski au Barça

Qui l'aurait imaginé ? Un ancien du Club de Bruges va remplacer Lewandowski au Barça

11:00
Qui pour remplacer David Hubert ? OHL aurait trouvé deux candidats

Qui pour remplacer David Hubert ? OHL aurait trouvé deux candidats

12:00
Nouvel échec pour l'Union belge : un jeune défenseur préfère jouer pour les Pays-Bas

Nouvel échec pour l'Union belge : un jeune défenseur préfère jouer pour les Pays-Bas

12:20
1
Pourquoi Axel Witsel a de réelles chances d'aller à la Coupe du Monde 2026

Pourquoi Axel Witsel a de réelles chances d'aller à la Coupe du Monde 2026

11:40
Saint-Étienne va avoir du mal à le garder : une belle récompense pour Lucas Stassin

Saint-Étienne va avoir du mal à le garder : une belle récompense pour Lucas Stassin

11:20
Marc Wilmots conseille Rudi Garcia : un Diable Rouge pourrait encore rendre de fiers services

Marc Wilmots conseille Rudi Garcia : un Diable Rouge pourrait encore rendre de fiers services

10:30
Le paradoxe d'Anderlecht : pourquoi le club séduit encore plus de fans malgré les mauvais résultats

Le paradoxe d'Anderlecht : pourquoi le club séduit encore plus de fans malgré les mauvais résultats

09:30
1
"C'est un entraîneur exceptionnel" : Vincent Kompany fait l'unanimité au Bayern, même auprès d'une superstar

"C'est un entraîneur exceptionnel" : Vincent Kompany fait l'unanimité au Bayern, même auprès d'une superstar

10:00
Les Diables Rouges plus souvent face aux grands d'Europe ? L'UEFA préparerait une petite révolution

Les Diables Rouges plus souvent face aux grands d'Europe ? L'UEFA préparerait une petite révolution

09:00
Bonne nouvelle pour Besnik Hasi : Anderlecht récupère une pièce maîtresse

Bonne nouvelle pour Besnik Hasi : Anderlecht récupère une pièce maîtresse

08:00
🎥 Dérapage total en provinciale : un entraîneur assène un coup de tête à l'arbitre

🎥 Dérapage total en provinciale : un entraîneur assène un coup de tête à l'arbitre

08:30
Fumée blanche à Anderlecht : Vandenhaute laisse avancer les choses

Fumée blanche à Anderlecht : Vandenhaute laisse avancer les choses

07:40
"D'où il me connaît ?" : Nathan Ngoy surpris par un Diable Rouge lors de son arrivée à Lille

"D'où il me connaît ?" : Nathan Ngoy surpris par un Diable Rouge lors de son arrivée à Lille

07:20
Le sort s'acharne sur Nicky Hayen : un cadre du Club de Bruges pas près de refouler les terrains

Le sort s'acharne sur Nicky Hayen : un cadre du Club de Bruges pas près de refouler les terrains

20:00
1
Mondial 2026 : l'Angleterre se qualifie, le Portugal de Roberto Martinez cale et l'Italie garde espoir

Mondial 2026 : l'Angleterre se qualifie, le Portugal de Roberto Martinez cale et l'Italie garde espoir

07:00
Neuf sur neuf : la semaine parfaite des U17 belges

Neuf sur neuf : la semaine parfaite des U17 belges

06:30
Kenneth Bornauw prend le pouvoir à Anderlecht : voici pourquoi tout a changé

Kenneth Bornauw prend le pouvoir à Anderlecht : voici pourquoi tout a changé

23:30
Le nouveau patron de l'attaque des Diables Rouges ? : "Il a un niveau hors du commun"

Le nouveau patron de l'attaque des Diables Rouges ? : "Il a un niveau hors du commun"

23:00
Une Panenka pour la première place : les U21 belges se rapprochent de l'Euro 2027

Une Panenka pour la première place : les U21 belges se rapprochent de l'Euro 2027

22:35
Désormais monégasque, Sébastien Pocognoli a un message pour les fans de l'Union

Désormais monégasque, Sébastien Pocognoli a un message pour les fans de l'Union

21:46
Aucun record ne lui résiste : Cristiano Ronaldo entre encore plus dans l'histoire

Aucun record ne lui résiste : Cristiano Ronaldo entre encore plus dans l'histoire

22:08
"Cela nous brise le cœur" : les frères Lukaku confrontés à des tensions familiales

"Cela nous brise le cœur" : les frères Lukaku confrontés à des tensions familiales

21:22
Seize ans d'attente : un sélectionneur belge qualifie son équipe pour le Mondial

Seize ans d'attente : un sélectionneur belge qualifie son équipe pour le Mondial

21:00
Perdre tous ses matchs et aller au Mondial 2026 ? Un pays européen pourrait vivre un miracle

Perdre tous ses matchs et aller au Mondial 2026 ? Un pays européen pourrait vivre un miracle

20:30
Voici qui les Diables Rouges vont affronter avant le Mondial 2026

Voici qui les Diables Rouges vont affronter avant le Mondial 2026

19:30
Buteur avec le Japon contre la Belgique en 2018, il pourrait bien aider ce club de D1B à remonter dans l'élite

Buteur avec le Japon contre la Belgique en 2018, il pourrait bien aider ce club de D1B à remonter dans l'élite

19:00
Denis Odoi rejoindra-t-il finalement le KV Courtrai ? La décision est tombée

Denis Odoi rejoindra-t-il finalement le KV Courtrai ? La décision est tombée

18:20
Un ancien coach de la Belgique proche du Mondial avec un pays de 150 000 habitants : "Je n'ai jamais vécu ça"

Un ancien coach de la Belgique proche du Mondial avec un pays de 150 000 habitants : "Je n'ai jamais vécu ça"

18:00
Le vrai défi de Rudi Garcia commence maintenant

Le vrai défi de Rudi Garcia commence maintenant

17:30
Michy Batshuayi vers un départ de Francfort l'hiver prochain ?

Michy Batshuayi vers un départ de Francfort l'hiver prochain ?

17:00
"J'aime jouer en pointe" : Charles De Ketelaere évoque son rôle de faux numéro neuf avec la Belgique

"J'aime jouer en pointe" : Charles De Ketelaere évoque son rôle de faux numéro neuf avec la Belgique

16:30
L'organe des supporters du Standard, La Famille des Rouches, a élu son nouveau président

L'organe des supporters du Standard, La Famille des Rouches, a élu son nouveau président

15:30
De bon augure pour l'avenir : Diego Moreira ose une comparaison audacieuse avec la génération dorée

De bon augure pour l'avenir : Diego Moreira ose une comparaison audacieuse avec la génération dorée

16:00
📷 Quand un rongeur s'incruste sur la pelouse lors du match Pays de Galles - Belgique

📷 Quand un rongeur s'incruste sur la pelouse lors du match Pays de Galles - Belgique

15:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 11
Standard Standard 17/10 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 18/10 Westerlo Westerlo
OH Louvain OH Louvain 18/10 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 18/10 Charleroi Charleroi
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 19/10 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/10 KV Malines KV Malines
STVV STVV 19/10 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 19/10 La Gantoise La Gantoise
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved