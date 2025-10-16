435 matchs comme joueur en D1A : l'Union Saint-Gilloise attire un visage bien connu de Pro League

L'Union Saint-Gilloise a choisi de se séparer de l'entraîneur de son équipe U23. Le successeur de Pascal Vincken est déjà connu.

La trêve internationale a été très agitée au Parc Duden. Comme l'équipe fanion, les U23 ont changé d'entraîneur. Cette fois, il s'agit d'un choix de la direction. Pascal Vincken avait pris le groupe en charge cet été, succédant à Naïm Aarab (parti à Anderlecht).

"Cela faisait deux ou trois semaines que je le sentais venir. Après l'entraînement de ce mercredi après-midi, les responsables de l'académie sont venus m'annoncer la fin de la collaboration. J'ai été très heureux à l'Union mais j'ai manqué de crédit", explique Vincken à nos confrères de La Dernière Heure.

Pieter-Jan Monteyne pour redresser la barre

Les U23 sont à la peine en D1 ACFF avec ce bilan de 4 sur 24 : "On me dit que l'équipe grandit, que le projet demande du temps... mais on me vire quelques jours plus tard. J'aurais compris si l'équipe manquait d'envie et si on perdait chaque match avec cinq buts d'écart mais ce n'était pas le cas. J'espérais simplement avoir un peu plus de temps", regrette le désormais ex-entraîneur de l'équipe.

Son successeur est déjà connu : c'est Pieter-Jan Monteyne qui débarque pour reprendre l'équipe en main. Il sait y faire avec les jeunes, en témoignent ses deux saisons à la tête des espoirs de Malines. Depuis cet été, l'ancien latéral gauche était libre.

Monteyne pourra transmettre toute son expérience à la jeune garde saint-gilloise : il renseigne pas moins de 435 matchs en première division belge avec le Beerschot, Mons, Mouscron et Louvain.