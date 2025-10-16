"J'étais convaincu de pouvoir concurrencer Vázquez" : Keisuke Goto se confie avant STVV-Anderlecht

Photo: © photonews

Actuellement prêté par Anderlecht au STVV, Keisuke Goto affrontera l'équipe bruxelloise au Stayen ce dimanche. Un match évidemment particulier pour le Japonais !

Besnik Hasi avait demandé au buteur de rester en terre bruxelloise jusqu’à la fin du mercato, ce qui n’avait finalement pas eu lieu. Keisuke Goto sentait que cela serait compliqué pour lui de s’imposer alors que Kasper Dolberg était encore là et qu'Adriano Bertaccini vennait d'arriver : "Je comprenais la demande de Hasi mais, d’un autre côté, alors que je venais de faire un bon stage et que j’étais convaincu de pouvoir concurrencer Vázquez – avec tout le respect que je dois à l’Argentin –, je sentais que je n’aurais pas ma chance tout de suite. Je n’en veux à personne, mais je voulais absolument du temps de jeu et je remercie Anderlecht de l’avoir compris."

"Je n’ai aucun regret. J’entends prouver que j’ai le niveau pour revenir et réussir au Parc Astrid," précise-t-il au micro du Soir.

Je dois marquer !  Même dimanche…

Il ne compte d’ailleurs pas faire de cadeaux aux Anderlechtois ce dimanche : "Pour recevoir une vraie chance à Anderlecht, je dois continuer à marquer, tout simplement. Même dimanche… Je suis vraiment impatient."

"Je me suis déjà promis de ne pas fêter un éventuel but au Parc Astrid, le 13 décembre prochain," pointe-t-il cependant. "Les supporters d’Anderlecht sont aussi les miens et ils m’ont bien accueilli dès mon arrivée. Dimanche, par contre, je n’hésiterai pas à célébrer un goal avec les fans trudonnaires."

Il voit cela comme du respect : "C’est aussi une forme de respect pour eux et pour Saint-Trond, où je me sens chez moi. Je ferai tout pour être décisif, même si je sais qu’avec mon ami De Cat en pleine forme, ce ne sera pas simple. Mais on peut rêver dans la vie, cela aide à avancer."

Suis STVV - Anderlecht en live sur Walfoot.be à partir de 18:30 (19/10).

