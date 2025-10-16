Le Standard en deuil : Jean-Pierre Marchal s'est éteint

Le Standard en deuil : Jean-Pierre Marchal s'est éteint
Photo: © photonews
Jean-Pierre Marchal s'est éteint hier à l'âge de 84 ans. Le Standard, son ancien club, pleure un défenseur de la première heure.

Alors que le Standard s'apprête à affronter l'Antwerp demain soir, le club a appris hier soir la disparition de Jean-Pierre Marchal. Cet ancien défenseur est décédé hier à l'âge de 84 ans.

Après avoir été formé chez les Rouches, Marchal peut se targuer d'avoir fait ses débuts en équipe première lors de la demi-finale des Coupes des Clubs champions contre le Real Madrid d'Alfredo Di Stefano.

Une équipe restée dans les mémoires

Malgré la défaite 4-0 devant les 110 000 spectateurs du Santiago Bernabeu, la rencontre avait lancé cinq heureuses années à défendre les couleurs du Standard : aux côtés du jeune défenseur, des joueurs comme Jean Nicolay, Paul Bonga Bonga, Léon Semmeling et Roger Claessen étaient également de la partie.

Jean-Pierre Marchal a ensuite été des autres campagnes européennes, défiant notamment Feyenoord, le Hertha Berlin, Cardiff ou Norrköping. 

À sa retraite, le sport est resté une partie intégrante de sa vie : on l'a ainsi connu comme champion de Belgique ou entraîneur du club de Hony. La rédaction de Walfoot souhaite adresser aux proches de Jean-Pierre Marchal ses plus sincères condoléances.

Standard

