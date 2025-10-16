Le Standard ne veut pas regarder derrière : "Ne pas laisser l'écart se creuser"

Le Standard est actuellement 12e au classement, à égalité de points avec son adversaire de vendredi qui figure lui... dans la zone rouge. Pas de quoi regarder dans le rétroviseur, assure Vincent Euvrard.

On a beau écrire chaque semaine que le championnat est imprévisible et que les écarts sont serrés, la 10e journée, qui représente un tiers de phase classique d'ores et déjà écoulé, est le bon moment pour faire un premier bilan. Et il est peu brillant pour le Standard, 12e et à 5 points du top 6.

Il ne faudra plus gâcher beaucoup d'opportunités pour être, cette fois, largué pour quelques semaines au moins dans la course aux Playoffs. Mais regarde-t-on si loin en avant du côté de Sclessin ? Si l'on en croit Vincent Euvrard, oui.

"Le classement est très serré, ça peut donc évoluer très vite dans les deux sens", nuance le coach du Standard dans des propos relayés par La Dernière Heure, depuis sa conférence de presse d'avant-match. "On ne doit pas laisser l'écart se creuser avec des clubs qui luttent aussi pour le top 6, comme Charleroi, Saint-Trond, Westerlo et Malines".

Deux de ces équipes (Malines et STVV) sont d'ailleurs dans le top 6, un peu à la surprise générale. Au contraire... de l'Antwerp, qui se rend à Sclessin ce vendredi en tant que participant virtuel aux Playdowns. Les deux équipes jouent donc gros.

"L'Antwerp a vécu des moments difficiles et a du mal à performer de façon régulière, mais sera aussi à la lutte pour le top 6", assure Euvrard. "C'est un concurrent direct contre lequel il faut concrétiser si on veut confirmer nos ambitions et notre progression".