Le footgate encore dans toutes les têtes : "Ce Japonais d'1 mètre 22 qui marque tous les buts de la tête..."

Le footgate a laissé des traces en Pro League. Fred Vanderbiest n'a pas été approché directement mais a entendu quelques échos déconcertants.

Fred Vanderbiest est l'heureux entraîneur de Malines. Sous ses ordres, le KV a réalisé un très bon début de saison. Le club a pourtant été fortement touché par le footgate il y a quelques années. Vanderbiest n'était pas encore là à l'époque mais en a ressenti les effets.

"Ça nous a coûté cher : on s’est retrouvé en D2 et on n’a pas pu aller en Europe alors qu’on avait gagné la Coupe. Malines était dans l’œil du cyclone… Il y avait l’agent Veljkovic, ces fameux matches Malines-Waasland et surtout Eupen-Mouscron avec ce Japonais d’1,22 m qui marque tous les buts de la tête", se souvient-il.

Le bas de tableau de tous les dangers

Interrogé par la RTBF, Vanderbiest évoque Yuta Toyokawa qui, malgré sa petite taille (certes volontairement exagérée ci-dessus) avait tout changé lors de la dernière journée de phase classique 2017/2018. Alors qu'Eupen devait inscrire trois buts face à Mouscron pour se sauver et que le score était toujours de 0-0 à 20 minutes du terme, l'attaquant avait inscrit un triplé très vite qualifié de suspect. Relégué, Malines a aussi été sanctionné pour ses interférences : "Nos dirigeants ont été suspendus et le club a dû trouver de nouveaux investisseurs: tout ça nous a coûté pas mal d'argent".

"Quand j’ai joué à Roulers, des équipiers ont reconnu qu’ils avaient été approchés pour des trucs bizarres et toucher des primes spéciales : c’était l’époque où il y avait encore ‘l'argent sans musique dans le foot’ comme on dit", poursuit Vanderbiest.

Lui-même n'a pas été approché : "Les gens savaient bien que je ne faisais pas ce genre de bazar. Je n’ai jamais compris en quoi une double prime pouvait te faire mieux jouer : je ne vais pas courir plus vite, hein", se marre-t-il.