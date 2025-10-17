Pour le plus grand bonheur des entraîneurs ? La Pro League envisage un changement de taille pour le VAR

La Fédération belge envisage une innovation remarquable : un système de 'challenges' où les entraîneurs peuvent eux-mêmes demander à revoir une phase de jeu. Le département des arbitres examine la possibilité de tester ce principe - connu en NBA - dans le football professionnel belge.

Le VAR provoque déjà depuis longtemps de la frustration chez les joueurs, les entraîneurs et les supporters. Voir un arbitre appelé ou non à revoir une phase suscite encore bien souvent de l'incompréhension. En donnant aux entraîneurs le pouvoir de décision, la fédération veut accroître la transparence et la confiance dans le système, écrit Het Laatste Nieuws.

L'idée est simple : chaque entraîneur reçoit deux challenges par match, à utiliser lors de phases pouvant mener à un penalty, un carton rouge ou un but refusé. Si l'arbitre confirme sa décision après avoir revu les images, l'entraîneur perd un challenge. Si l'erreur est corrigée, il le conserve.

La fédération prépare le terrain

Aujourd'hui, la décision est entièrement entre les mains du VAR. Avec le nouveau système, les entraîneurs pourraient donc intervenir directement pour la première fois lors des phases cruciales. La fédération envisage de tester ce concept d'abord en D1B, en tant que projet pilote.

Pour cela, la fédération doit cependant obtenir l'autorisation de l'IFAB, l'organe international qui veille sur les règles du jeu. Cet organe semble déjà favorable à des expériences innovantes. La FIFA teste d'ailleurs actuellement le challenge également lors de la Coupe du Monde U20.

Lors de ce tournoi, le sélectionneur marocain Mo Ouahbi, ancien formateur d'Anderlecht, a même utilisé le challenge contre l'Espagne, sous la forme du premier carton vert (qu'il faut brandir pour demander le challenge) de l'histoire. Son équipe n'a pas obtenu gain de cause, mais les réactions au système ont été globalement positives, un signe que le football semble progressivement prêt pour cette nouvelle étape.