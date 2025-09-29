Le tout premier carton vert : un ancien d'Anderlecht entre dans l'histoire

Le tout premier carton vert : un ancien d'Anderlecht entre dans l'histoire
Photo: © photonews

La Coupe du Monde U20 se tient en ce moment au Chili. Le football a vécu une première mondiale à l'occasion du match entre les espoirs espagnols et marocains.

Nous vous en parlions plus tôt dans la journée, les U20 marocains ont bien débuté leur tournoi, prenant le meilleur sur l'Espagne (victoire 2-0). Outre les deux Anderlechtois Ali Maamar et Anas Tajaouart, un autre nom bien connu de Neerpede emmène la sélection : Mohamed Ouahbi en est en effet le sélectionneur.

Formateur reconnu du Sporting pendant de longues années, adjoint de Besnik Hasi en équipe première lors de la saison 2015/2016, Ouahbi travaille pour la fédération marocaine depuis 2022, avec un oeil très attentif sur les binationaux grandissant en Belgique.

Lire aussi… Mondial U20 : le Maroc surprend l'Espagne avec deux talents d'Anderlecht

Hier, il est rentré dans l'histoire en utilisant le carton vert pour la première fois en match officiel masculin. Il s'agit d'une nouveauté amenée par la FIFA, qui a dû attendre le sixième match du tournoi pour voir le dispositif mis en application aux yeux du monde entier.

Bientôt une alternative au VAR ?

Dans le dernier quart d'heure, l'arbitre a sifflé un penalty pour l'Espagne. En désaccord avec cette décision, Mo Ouahbi a dégainé le fameux carton vert, demandant à l'arbitre principal d'aller revoir les images, comme si le VAR l'avait appelé.

Et il a obtenu gain de cause : après quelques minutes de revisionnage, l'arbitre est revenu sur sa décision, en annulant le penalty et en brandissant un carton jaune au joueur espagnol pour simulation. Notons que les règles stipulent qu'un entraîneur peut avoir recours au carton vert deux fois maximum dans une rencontre et que les situations revisionnables sont les mêmes que celles que le VAR investiguerait : "les phases de penalty, un carton rouge, un but inscrit ou refusé, ou une erreur d'identité de joueur".

Anderlecht
Espagne

