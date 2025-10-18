David Hubert de retour dès mardi au Lotto Park : "Si l'Union continue à éclipser Anderlecht avec lui..."

David Hubert de retour dès mardi au Lotto Park : "Si l'Union continue à éclipser Anderlecht avec lui..."
Photo: © photonews

La nomination de David Hubert à la tête de l'Union Saint-Gilloise en a supris plus d'un. Franky Van der Elst ne l'avait pas vu venir.

Si le départ de Sébastien Pocognoli à Monaco a fait parler, que dire de son remplacement par David Hubert ? Vu son début de saison délicat avec Louvain, peu en faisaient un candidat pour s'asseoir sur le banc du champion en titre et coacher le choc contre l'Inter Milan dans trois jours.

"Avec l'Union, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Tout le monde est toujours surpris par les choix de la direction, moi y compris. Mais à bien y réfléchir, cette arrivée est vraiment typique du club", analyse Franky Van der Elst dans Het Nieuwsblad.

"Ils l'ont analysé et, apparemment, il correspond à leur ADN. Même si cela reste étrange de prime abord. Quoi qu'il en soit, ils choisissent l'entraîneur de l'avant-dernier au classement. Ils ne l'ont donc certainement pas choisi en fonction de ses résultats", poursuit l'ancien Diable Rouge.

Plus de temps à l'Union qu'à Anderlecht ?

Hubert a vécu des dernières semaines compliquées à Den Dreef : "Il a tout tenté pour renverser la vapeur, mais en dix matchs, ils n'ont pris que huit points et marqué huit buts. Ce n'est tout simplement pas suffisant. Mais je ne sais pas si c'est entièrement de sa faute".

"Cela fera très mal à Anderlecht si l'Union remporte le prochain derby bruxellois avec David Hubert. Si l'Union continue à éclipser Anderlecht avec l'entraîneur que le Sporting a viré, ce serait vraiment un camouflet", conclut Van der Elst.

Après Noah Sadiki et Anouar Ait El Hadj, les exemples de réussites unionistes dont Anderlecht ne voulait plus font déjà tache au Lotto Park. En attendant, c'est bien dans son ancien stade que David Hubert fera face à l'un des plus grands défis de son début de mandat en Ligue des Champions mardi.

