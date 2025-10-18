Service minimum pour Bruges qui rejoint l'Union en tête de la JPL

Ce déplacement à Louvain ne restera pas dans les mémoires, mais le plus important a été réalisé par les Brugeois qui peuvent désormais se tourner vers leur match de Ligue des Champions face au Bayern Munich.

Le Club a fait le plus important en remportant les trois points lors de son déplacement à OHL. Les Blauw & Zwart ont pourtant connu des difficultés, mais à un quart d'heure de la fin, Christos Tzolis a délivré son équipe.

Avant la trêve internationale, Bruges s'était imposé à domicile face à l'Union et était revenu à trois points du champion en titre. Depuis, cette même Union a perdu son entraîneur et recruté David Hubert, en charge à OHL.

Le directeur de l'académie Hans Somers était donc sur le banc louvaniste pour cette rencontre. Il a tenté de mettre en place un bloc solide, et le Club a eu du mal à se créer des occasions en première mi-temps, sans tir cadré.

Ensuite, malgré deux occasions franches de Tzolis et Vanaken qui ont failli marquer, OHL a tenté de donner du fil à retordre à Jackers, à plusieurs reprises, mais dans l'ensemble ce dernier n'a jamais été vraiment en difficulté.

Tzolis libère le Club à un quart d'heure de la fin

Même scénario en deuxième mi-temps, la construction était particulièrement laborieuse pour Bruges qui peinait à se créer des occasions. Le Club a pu se montrer menaçant sur quelques corners, mais le gardien Leysen était à chaque fois bien placé.

En face, les contre-attaques d'OHL étaient beaucoup moins efficaces, même si Ikwuemesi gâchait la meilleure occasion des locaux. Le Club a continué à chercher la faille et a fini par être récompensé à un quart d'heure de la fin. Tzolis récupérait le ballon dans la surface pour inscrire le 0-1.

Après cela, OHL n'a plus été en mesure de réagir, un tir de Pletinckx a été la seule occasion louvaniste. Bruges gagne ainsi pour la troisième saison consécutive sur le score de 0-1 sur la pelouse d'OHL. Les Brugeois rejoignent l'Union en tête du classement.